Lucky Wind vince ancora in trasferta contro il Roseto - Tuttoggi.info

Altra netta vittoria in trasferta per Lucky Wind che giunge con l’umore alto alla pausa natalizia.

Nella penultima del girone di andata, giocata sabato 21 contro il Roseto Academy, è giunto un risultato che parla da sé – 68 a 111 – e che ha visto i biancazzurri dominare la squadra di casa in una partita che, a parte qualche indecisione iniziale, ha visto i folignati arrivare all’intervallo già con venti punti di vantaggio.

Squadra giovane ma dal gioco interessante, il Roseto, attualmente nella parte bassa della classifica, ha comunque creato qualche difficoltà ai Falchi, mettendo a segno nel primo quarto una serie di triple.

Immediata la reazione di Lucky Wind che ha preso in mano le redini della partita regalando ai propri supporter una buona prestazione di tutta la squadra con alcuni giocatori decisivi nel portare la squadra a una schiacciante vittoria.

Tra tutti Tiziano Borioni (19 punti), Raoul Diaz tornato più combattivo che mai dopo il fermo di un turno per espulsione (24 punti) e Douglas Marini (22 punti).

“Abbiamo giocato una buona partita – commenta Andrea Sansone general manager UBS -. Ovvio che quanto espresso sul parquet in questa ultimo incontro dovrà essere messo alla prova dei fatti con le squadre che dominano la classifica e che ci aspettano nel girone di ritorno a partire da gennaio”.

Intanto, mentre staff tecnico e squadra si prendono qualche giorno di vacanza, appuntamento al 2025 con l’ultimo incontro del girone di andata che porterà al PalaPaternesi la New Fortitudo Isernia. Partita che si giocherà venerdì 10 gennaio, ore 19.30 invece che domenica 12 come in programma, per indisponibilità del palasport.

Terz’ultima in classifica, l’Isernia è reduce da una vittoria contro il Lanciano. “Cercheremo di ripetere la stessa prestazione delle due partite fuori casa – conclude Sansone -. L’obiettivo è arrivare in forma e convinti alla prima di ritorno contro il Gubbio, squadra lanciatissima in questo campionato”.





Questo contenuto è stato scritto da un utente della Community. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.