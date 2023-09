Lucchese – Perugia, inizia il campionato delle incognite | Formazioni e dove vederla

Le scelte dei debuttanti Gorgone e Baldini, uno con l'organico rivoluzionato, l'altro con una squadra-cantiere

Inizia da Lucca il campionato del Perugia, che solo tre giorni fa, con il verdetto del Consiglio di Stato, ha avuto la certezza di dover militare in Lega Pro. Sarà l’arbitro Michele Delrio di Reggio Emilia a dare il fischio di inizio alle ore 20.45 alla sfida allo stadio Porta Elisa.

Qui Lucchese

Gorgone, al suo debutto come allenatore della prima squadra, ha a disposizione un organico rivoluzionato, ma che ha avuto il tempo di conoscere durante la preparazione.

Qui Perugia

Il Grifo di Baldini è un cantiere, dopo un’estate segnata dalle incertezze, con tanti giocatori che hanno risolto il contratto o sono stati ceduti ed altri dati in uscita (il mercato del Perugia si chiuderà l’8 settembre), come Furlan, Kouan e Santoro, non convocati per la trasferta. C’è Di Serio, che però viene dato prossimo giocatore dell’Atalanta.

Formazioni ufficiali

Lucchese: Chiorra, Quirini, Benassi, Sabbione, De Maria, Tumbarello, Gucher, Guadagni, Russo, Fedato, Magnaghi. All. Gorgone.

Perugia: Adamonis, Mezzoni, Angella, Vulikic, Bozzolan, Bartolomei, Iannoni, Acella, Matos, Lisi, Cudrig. All. Baldini.

Dove vedere Lucchese – Perugia

La partita Lucchese – Perugia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport canale 251 (con Sky Go per i dispositivi mobili). E in streaming su Now Tv.

