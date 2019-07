Luca Panichi conquista anche il Colle di Fauniera

Altra grande impresa dello scalatore in carrozzina Luca Panichi. Ad un anno esatto dalla sua ultima scalata sulle grandi salite del ciclismo, Luca Panichi si è cimentato sugli ultimi impegnativi 5 km del Colle di Fauniera all’interno della, Gran Fondo Fausto Coppi.

Lo scalatore ha deciso di cimentarsi nella nuova impresa grazie all’organizzatore Davide Lauro ed insieme avevano previsto l’effettuazione di km 8,3 di durissima ascesa, dal Santuario di Castelmagno fino alla cima.

Una scalata che è stata un po’ la metafora della vita di Luca, dato che la mattina sono sopravvenuti degli inconvenienti tecnici alla carrozzina che hanno rischiato di far saltare la nuova impresa. Grazie al tempestivo intervento di Francesco Barbon, il tecnico della sedia a rotelle in Carbonio , si è riusciti ad evitare il peggio e a permettere la percorrenza degli ultimi 5 km. Grande accoglienza ed emozioni da brivido sono stati gli ingredienti di una due giorni, iniziata sabato pomeriggio con la pedalata per le strade di Cuneo per sostenere i percorsi virtuosi della mobilità sostenibile e accessibile in città, con un gemellaggio fra l’Italia e l’Olanda ciclistica.

Il messaggio è quello di sempre: non sono le avversità e le cose negative a poter arrestare il senso di marcia di una vita che vuole essere vissuta al meglio delle proprie opportunità. In questo approccio mentale, vivere momenti come quelli di sabato e domenica, serve anche per ricordare a sé stessi di praticare le proprie passioni nel sorriso e che le problematiche della sicurezza stradale e di una mobilità cittadina a misura d uomo, sono obiettivi che vanno perseguiti con la stessa determinazione. Dentro questo messaggio, le pendenze e i paesaggi del Colle di Fauniera, la bella ospitalità del Rifugio Fauniera, gli abbracci ed i convivi con le altre persone, questa la vera anima di una giornata dedicata al ciclismo e alle Cime storiche che hanno fatto grande questo sport.

