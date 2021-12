Lube – Sir con l’incognita Covid | Formazioni e dove vederla

Block Devils decimati dal virus per la sfida di Civitanova Marche che incorona la regina d'inverno della Superlega di volley

All’Eurosole è il giorno di Lube – Sir, le formazioni più forti della Superlega. Un match stellare rovinato dal Covid, che ha decimato la formazione perugina. E che lascia tante incognite.

Tra i Block Devils infatti, dopo Rychlicki (grande ex di Civitanova), trovati positivi anche Anderson e Mengozzi. Tutti e tre sono rimasti a casa, in isolamento.

Ulteriore tampone negativo, sabato mattina, per tutti gli altri giocatori della Sir, che sono partiti alla volta delle Marche. Ma al di là delle pesanti assenze, sono stati comprensibilmente giorni complicati per Nikola Grbic ed i suoi ragazzi. Che ora sono chiamati ad una grande prova di carattere per ritrovare la concentrazione in vista della partita che assegna il titolo di campione d’inverno.

Le formazioni

Quasi obbligate le scelte per Grbic: Giannelli in regia, Ter Horst in diagonale, Solè e Russo (favorito su Ricci) al centro, Leon e Plotnytskyi martelli ricevitori e Colaci nel ruolo di libero.

Anche Blengini, coach della Cucine Lube Civitanova, ha qualche dubbio di formazione che probabilmente scioglierà solo in prossimità del match. Ad oggi è possibile ipotizzare un 6+1 con De Cecco al palleggio, Gabi Garcia opposto, Simon ed Anzani centrali, Lucarelli e Kovar schiacciatori di posto 4 e Balaso libero.

Dove vedere Lube – Sir

Il match di oggi (domenica) tra Civitanova e Perugia sarà visibile in diretta tv su Raisport ch. 58 a partire dalle ore 18:00 con il commento live di Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta.

Diretta streaming anche sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18:00.

Un’ampia sintesi di Civitanova-Perugia sarà trasmessa in replica lunedì alle ore 20:30 sul canale 12 di Tef Channel, televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia. Martedì consueto appuntamento con Sottorete, la trasmissione di approfondimento sui Block Devils condotta da Marco Cruciani in onda sul canale 12 di Tef Channel alle ore 20:30.

I precedenti

Cinquantatre i precedenti tra le due società con venticinque successi di Perugia e ventotto vittorie di Civitanova. L’ultimo confronto diretto lo scorso 24 aprile proprio all’Eurosuole per gara 4 di finale scudetto della passata stagione con vittoria di Civitanova in quattro set (25-20, 25-22, 21-25, 25-21).

Ex della partita

Sei gli ex nel match tra Civitanova e Perugia. Nel roster perugino ci sono Dragan Travica, alla Lube dal 2011 al 2013, Fabio Ricci, alla Lube tra giovanili e prima squadra nella stagione 2012-2013, e Kamil Rychlicki, assente domani ed alla Lube dal 2019 al 2021. Nella formazione marchigiana figurano Luciano De Cecco, alla Sir dal 2014 al 2020, Ivan Zaytsev, alla Sir dal 2016 al 2018, e Simone Anzani, alla Sir nella stagione 2017-2018.