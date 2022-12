Effettuano lottizzazione "dimenticando" aree verdi | Condannati 2 tecnici comunali - Tuttoggi

Per la Procura il danno sarebbe ammontato addirittura a quasi 103 mila euro (per un risarcimento da 51 mila euro a testa). La Corte dei Conti ha però “ridimensionato” la condanna, facendo notare come “l’azione della Procura abbia “stimolato il ritorno alla legalità: i funzionari comunali e gli organi politici hanno infatti a loro volta condotto, tra 2021 e 2022, una complessiva indagine sulle aree da cedersi a standard, recuperando e acquisendo al demanio comunale le strade dovute dai privati lottizzanti, nonché procedendo ad attivare gare pubbliche per l’illuminazione delle aree in questione“.

Nonostante “l’opera di stimolo al recupero della legalità”, però, per la Corte c’è stata “la totale assenza di attenzione nei riguardi delle aree verdi, stante la mancata cessione di quest’ultime, destinate a standard urbanistico (parco giochi, orti culturali, etc.) e, notoriamente, quelle che la cittadinanza avverte come più ‘essenziali'”. Questo il motivo della condanna a “soli” 15 mila euro a testa a entrambi i tecnici comunali del settore urbanistico-edilizio.