Lotteria Italia, tutti i 210 biglietti vincenti. In Umbria venduti 3 tagliandi fortunati - Tuttoggi.info

Estratti i 210 biglietti vincenti della Lotteria Italia, in Umbria venduti 3 premi di terza categoria: ecco dove

Sono stati estratti nella notte dell’Epifania 2024 i 210 biglietti vincenti della Lotteria Italia 2023, a partire dal maxi premio da 5 milioni di euro, fino ai premi di terza fascia da 20mila euro.

L’Umbria è stata baciata dalla fortuna, ma in piccolo: tre infatti i biglietti venduti qui – nel dettaglio a Gubbio, Perugia e Orvieto – risultati vincenti ed i cui possessori si porteranno a casa 20mila euro. Tagliandi che sono stati venduti in città turistiche e che dunque potrebbero essere stati acquistati da visitatori di fuori regione. Ma ci potrebbero essere degli umbri che hanno comprato un biglietto della Lotteria Italia vincente altrove (come sempre tanti tagliandi fortunati sono stati venduti negli autogrill) o online (3 quelli vincenti di terza fascia).

Lotteria Italia, i vincitori dei premi di prima categoria

Questi i premi di prima categoria, che valgono ai vincitori da 5 milioni a 1 milione di euro. Il biglietto F 306831 che ha vinto il primo premio da 5.000.000 è stato venduto a Milano, al Bar Valdagno in via delle Forze Armate 212. Il biglietto assegnatario di 2.500.000 euro è invece M 382938, venduto all’autogrill Campagna Nord (Salerno). Il premio da 2 milioni di euro va al biglietto I 191375, venduto ad Albuzzano (Pavia), alla rivendita Delmonte Chiara. Venduto a Roncadelle (Brescia) alla rivendita Cornali Valerio il biglietto C 410438 da 1.500.000 euro. Infine, il quinto premio di prima categoria, da 1 milione di euro, va al biglietto N 454262, venduto al Bar della Rocca di Montescudo – Monte Colombo (Rimini).

A chi vanno i premi da 100mila euro

Di seguito i premi di seconda categoria, dal valore di 100mila euro ciascuno, e le città dove sono stati venduti.

P 192527 QUARTU SANT’ELENA CA

M 245885 PIETRASANTA LU

F 131600 POLESINE ZIBELLO PR

F 214883 TRIESTE TS

D 393404 CALDARO SULLA STRADA DEL VINO BZ

I 466701 CIVITELLA VALDICHIANA AR

I 257605 NAPOLI NA

I 063968 PIACENZA PC

N 200785 EBOLI SA

L 207346 OTTAVIANO NA

C 071644 CATANIA CT

M 404056 ROMA RM

P 244070 FIGLINE E INCISA VALDARNO FI

M 462363 ROMA RM

L 327933 SALACONSILINA SA

Lotteria Italia, l’elenco dei 190 vincitori di terza categoria

Sono infine 190 i premi di terza categoria – da 20mila euro ciascuno – assegnati quest’anno dalla Lotteria Italia.