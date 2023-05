Lotta salvezza, le possibili combinazioni in base agli scontri diretti

Ternana virtualmente salva, il Perugia deve vincere e sperare nella sconfitta del Brescia per agganciare i playout

Si deciderà all’ultima giornata la lotta salvezza in Serie B. Alla penultima sono infatti arrivati due verdetti, con le retrocessioni matematiche di Benevento e Spal. Può ancora sperare nei playout il Perugia, pur sconfitto a Venezia. Con i playout che, oltre a Perugia e Brescia, possono coinvolgere Cosenza e Cittadella. E la Ternana, che però ha 8 gol di vantaggio nella differenza reti generali ed è quindi virtualmente salva.

Classifica avulsa e possibili combinazioni

Il Perugia, per raggiungere i playout, deve vincere contro il Benevento e sperare nella contestuale sconfitta del Brescia a Palermo, squadra che deve difendere l’ultimo posto utile per i playoff.

L’arrivo a pari punti (39) premierebbe la squadra di Castori per la miglior differenza reti negli scontri diretti. Quindi in tal caso Brescia in C e Perugia al playout. Con tutti gli altri risultati, umbri condannati e Rondinelle ai playout.

L’altro posto nello spareggio salvezza se lo giocano di fatto Cosenza (40 punti) e Cittadella (42). I calabresi ospitano il Cagliari di Ranieri. I veneti il Como già salvo, ma in teoria ancora in corsa per un posto nei playoff.

in caso di arrivo in parità a 43 punti, le due squadre risulterebbero in equilibrio perfetto anche negli scontri diretti (doppio 1-1). Ma la differenza reti generale condannerebbe il Cosenza, che deve recuperare 11 gol di svantaggio.

In caso di arrivo a tre a quota 43 (Ternana, Cittadella e Cosenza), ai playout i calabresi, che non hanno vinto alcuno scontro diretto (una a testa, invece, le affermazioni per Ternana e Cittadella).

Qualora il Cittadella vincesse e Cosenza e Ternana arrivassero entrambe a 43, gli umbri contano 8 gol di vantaggio nella classifica generale (-14 contro -22 dei calabresi).

Insomma, il Cosenza può evitare i playout solo vincendo e sperando nella contestuale sconfitta del Cittadella.