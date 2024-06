Lo spoletino Lolli di nuovo sul podio al Mugello nella Moto3 italiana - Tuttoggi.info

Grazie alle ottime prestazioni del week end toscano, Lolli è terzo in campionato a soli 3 punti dal secondo

A distanza di un mese dal round di casa, Cristian Lolli torna in pista, questa volta al Mugello, dove lo scorso anno aveva collezionato due podi e due quarti posti.

Grandi aspettative per il pilota spoletino sulla BeOn del Team Cecchini che arriva pronto per il saliscendi toscano forte dei due podi di Vallelunga e del secondo posto nella classifica generale. In Q1 venerdì pomeriggio Lolli guadagna l’ottavo tempo che viene però migliorato in Q2 tanto da farlo scattare dalla seconda fila.

Gara del sabato soleggiata e ridotta a 10 giri per via delle bandiere rosse nelle categorie precedenti che hanno ritardato il programma di giornata. Quinta casella per il giovane alfiere del team Cecchini che, come di consueto, si rende autore di un’ottima partenza. Guadagna subito una posizione salvo poi ritrovarsi settimo a metà della gara sprint. Battagliero Lolli recupera gli avversari fino a risalire in terza posizione. Negli ultimi passaggi però si trova a difendersi dagli attacchi di un rivale al quale il fotofinish dà ragione relegando Lolli ai piedi del podio per soli 5 millesimi.

Domenica ancora un’ottima partenza e nonostante un contatto al via con un altro pilota Cristian guadagna la seconda posizione. Subito si innesca una lotta rocambolesca che coinvolge altri tre piloti e che da’ origine ad una gara dura fino all’ultimo giro. Si conclude in volata ma questa volta il fotofinish è a favore del pilota umbro che per 4 millesimi sale sul terzo gradino del podio.

Grazie alle ottime prestazioni di questo week end Lolli è terzo in campionato a soli 3 punti dal secondo.

Le gare del Mugello sono già disponibili su FedermotoTV mentre martedi 25 e mercoledi 26 giugno andranno in onda le repliche su Sky Sport MotoGP.