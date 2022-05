Lo chef spoletino Jacopo Martellini intervistato a TG2 "Storie" su Rai2 - Tuttoggi

Ai microfoni del TG2 Storie Jacopo racconterà il suo percorso di giovane chef e imprenditore della ristorazione

Lo chef spoletino Jacopo Martellini (23 anni) – titolare del ristorante “Silver Spuleti” nonché più giovane cuoco al mondo della pinsa romana certificata – sarà protagonista di un ampio servizio televisivo all’interno della trasmissione TG2 Storie, in onda su Rai2 sabato 14 maggio alle ore 23.40.

Il servizio, a firma della giornalista Silvia Squizzato, vedra’ sullo sfondo le bellezze della città di Spoleto, con il suo celebre Duomo e le viuzze ricche di storia e di atmosfera.

Ai microfoni del TG2 Storie Jacopo Martellini – diplomato all’Istituto Alberghiero “De Carolis” di Spoleto – racconterà il suo percorso di giovane chef e imprenditore della ristorazione, alle prese con i suoi sogni ma anche con il dramma della guerra in Ucraina, che ha portato ad un aumento esponenziale dei costi delle materie prime e della povertà. Molti gli sfollati ucraini che stanno trovando rifugio a Spoleto, seguiti dalla Caritas diretta da Don Edoardo Rossi. Jacopo Martellini racconterà del progetto benefico – ideato in collaborazione con la Caritas – per dare un supporto alimentare ai bisognosi della città, inclusi i rifugiati dell’Ucraina, per cui una volta a settimana lo chef prepara le sue squisite pinse romane.