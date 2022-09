Lite tra adolescenti nell'assisano, uno finisce all'ospedale: indagini in corso - Tuttoggi

Indagano le forze dell’ordine sull’episodio accaduto in una frazione dell’assisano. Una lite tra due giovanissimi adolescenti, sembra addirittura under 14, in cui uno dei due avrebbe aggredito l’altro con gomitate e pugni per poi fargli uno sgambetto facendolo cadere a terra e poi allontanarsi.

Secondo le prime informazioni la lite è avvenuta martedì sera: dopo la caduta il giovanissimo è stato portato in ospedale a Perugia e dimesso con una prognosi di pochi giorni, ma i genitori del ragazzo si sono rivolti ai carabinieri che ora stanno indagando per fare luce sulla dinamica tentando anche di rintracciare eventuali testimoni presenti. (foto in evidenza di repertorio)