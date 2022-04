Lite madre-figlio, carabinieri intervengono due volte | In casa spuntano una sciabola e la droga - Tuttoggi

Nella camera del giovane è stata trovata l'arma (senza denuncia) e 6 grammi di marijuana, nel secondo intervento i militari ne trovano altri 5 grammi

Dopo la triste storia di Città di Castello, un’altra madre, nella mattinata di ieri (15 aprile) è stata costretta a chiamare le forze dell’ordine dopo un animato litigio con il figlio, già noto alle forze dell’ordine.

Stavolta succede a Umbertide, dove in carabinieri, giunti a casa della donna, hanno fortunatamente riportato la calma in poco tempo. Nel corso delle verifiche all’interno della camera del ragazzo, però, è stata rinvenuta una sciabola, per la quale non era stata presentata alcuna denuncia di detenzione. Nella stessa stanza sono stati poi trovati anche 6 grammi di marijuana.