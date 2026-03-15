Lite in piazza, uomo arrestato dai CC | Ristoratore malmenato | Foto - Tuttoggi.info

Un uomo è stato arrestato nella prima serata di sabato dopo aver opposto resistenza ai carabinieri che erano intervenuti per sedare una lite in corso tra viale Martiri della Resistenza e piazza Vittoria. Stando alla ricostruzione resa da alcuni passanti, le forze dell’ordine erano state allertate a seguito di una furiosa lite tra due uomini.

Erano da poco passate le 19 quando è scattato l’allarme al 112, con diversi testimoni che hanno potuto seguire l’evolversi della lite conclusosi con l’uomo arrestato, cinquant’anni circa, residente in città.

Il figlio dell’uomo portato poi in caserma, era peraltro intervenuto per cercare di calmare i due, senza però troppa fortuna.

All’arrivo dei carabinieri della Compagnia di Spoleto uno si è dato alla fuga, l’altro, che l’altro invece ha cominciato a dare in escandescenza tanto che i militari si sono avvalsi del supporto di alcuni agenti della Polizia locale il cui Comando si trova a poche decine di metri.

Con non poca fatica l’uomo è stato alla fine fatto entrare nella gazzella dei carabinieri e portato in Compagnia dove si trova in stato di fermo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Al vaglio degli inquirenti anche i motivi che sono degenerati nella lite.

Intanto in città non si attenuano episodi di micro-criminalità, tra furti e atti di vandalismo. Se i primi interessano un pò tutto il comprensorio, i secondi continuano a concentrarsi nella parte alta della città dove anche questa notte la musica proveniente da alcuni locali ha tenuto svegli i residenti.

E’ in questo contesto che si registra una aggressione ad un ristoratore che nei giorni scorsi aveva sorpreso un giovane mentre cercava di incendiare un citofono tra piazza del Mercato e piazza della Libertà.

damigiana di vino lasciata stanotte in piazza della Genga

La cosa sembrava essersi risolta con una ramanzina, ma il giorno dopo il padre del ragazzo ha pensato bene di presentarsi nel locale e piazzare due sberle all’esercente.

Una situazione che resta difficile anche se nelle ultime settimane si registra una forte reazione da parte di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia sempre più impegnati nel contrastare tali fenomeni, non ultimo quello dell’uso di alcol da parte dei minori, a volte venduto da esercenti senza scrupoli.

Ieri ad esempio, in piazza della Genga, un gruppo di facinorosi, ha dato spettacolo già dalle prime ore della sera, lasciando poi bottiglie e bottiglioni di vino e alcolici.

Una situazione su cui anche l’Arcivescovo di Spoleto era intervenuto per denunciare la propria preoccupazione nel corso dell’omelia per la festa del Santo Patrono del 14 gennaio scorso.

Una situazione che invece non registra interventi di rilievo da parte del Comune. Anzi, la presidente della “Commissione centro storico” (istituita appena 9 mesi fa con le associazioni di commercianti e residenti proprio per analizzare i fenomeni e cercare rimedi), la consigliera e vice presidente del Consiglio comunale Maura Coltorti, proprio la scorsa settimana ha presentato le proprie dimissioni per “motivi personali“.

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