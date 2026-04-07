Giornata di ciclismo da ricordare alla Caserma Gonzaga per la Coppa Nuove Leve - Tuttoggi.info

Lo spettacolo e le emozioni del ciclismo dei piccoli hanno avvolto un altro luogo simbolo di Foligno in occasione della Coppa Nuove Leve. Sabato 4 aprile la Caserma “Generale Ferrante Gonzaga del Vodice” ha infatti aperto per la prima volta le proprie a una competizione ciclistica, ospitando la prova di apertura del calendario regionale su strada 2026 della categoria Giovanissimi (6-12 anni). Un evento dai contorni inediti che ha rappresentato anche l’ennesima sfida organizzativa vinta da parte dell’UC Foligno Start e dell’UC Foligno, promotrici di una giornata che ha messo in vetrina quanto di meglio sappia offrire il mondo del pedale a livello di aggregazione, divertimento e interazione con il territorio.

A dare un ulteriore tocco di colore alla manifestazione ci ha pensato il primo sole pienamente primaverile della stagione, che ha reso ancor più scenografica una location d’eccezione ma rivelatasi quantomai funzionale sia sul piano tecnico che logistico. I 64 corridori in erba al via, provenienti da Umbria, Lazio e Campania, si sono infatti potuti misurare con un tracciato perfetto per rompere il ghiaccio con la nuova annata. I due distinti circuiti predisposti per le classi G1-G2-G3 (400 m a giro) e per le classi G4-G5-G6 (750 m a giro) hanno permesso ai partecipanti, ai familiari e al pubblico di gustarsi nel miglior modo possibile tutte le fasi di gara, sullo sfondo dei portici e degli spazi esterni del presidio militare. Tra sprint di gruppo e azioni solitarie le canoniche sei batterie in programma hanno quindi offerto tanti momenti godibili anche sul piano agonistico, decretando l’affermazione della Gubbio Ciclismo Mocaiana, forte di due successi e quattro podi individuali, nella graduatoria a punti per società. Festa grande però anche per i padroni di casa dell’UC Foligno Start, che coi loro 13 portacolori ai nastri di partenza, ben distribuiti sia al maschile che al femminile, si sono aggiudicati il trofeo della classifica a partecipanti. A impreziosire il pomeriggio dei Falchetti anche la vittoria in volata di Giulio Gareggia nella prova riservata ai G5, la più nutrita della corsa con ben 21 elementi presenti in griglia. Inizio di stagione da incorniciare dunque per due formazioni che hanno approcciato col giusto colpo di pedale anche l’edizione 2026 del Trofeo Grifoflex, il circuito regionale dedicato ai Giovanissimi che ha vissuto proprio nel giorno del Sabato Santo la prima delle sue 10 tappe complessive.

Le soddisfazioni giunte dalla strada hanno fatto il paio con quelle arrivate sul fronte organizzativo, dove il team guidato dai presidenti Mauro Angelucci e Moreno Petrini hanno dimostrato nuovamente tutto il loro know-how e la loro sensibilità nel condurre manifestazioni di successo. Merito nel caso specifico di un’intuizione nata sotto l’impulso di Aldo e Roberto Amoni, title sponsor della gara con la loro agenzia assicurativa del gruppo Groupama, che hanno colto l’opportunità di avvalersi di una simile location in un’annata oltremodo speciale anche per la Caserma Gonzaga. La Coppa Nuove Leve ha infatti dato ufficialmente il via anche al ricco cartellone di eventi con cui il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito (CSRNE) celebrerà il trentennale della sua costituzione, rinnovando la propria vicinanza con la comunità folignate attraverso una serie di appuntamenti di carattere sportivo, culturale e sociale che si protrarranno fino al mese di ottobre.

Come sempre ricca anche la cerimonia protocollare, che ha riservato stavolta anche numerosi quanti pregevoli momenti di carattere istituzionale. In avvio il comandante della Gonzaga Col. Maurzio Napoletano ha infatti pronunciato un significativo discorso di fronte a tutti i presenti, ribadendo anche i tanti punti di contatto tra il mondo dello sport e quello delle forze armate. Intervento a cui ha fatto seguito quello del Segretario Generale della Federciclismo Gavino Marcello Tolu, che ha assistito a ogni fase della manifestazione al fianco dei vertici del CR Umbria, rappresentato dal presidente Roberto Cocchieri e dal vicepresidente vicario Lucio Saccarelli. La lista degli ospiti di rilievo è stata quindi completata da dall’Avv. Carlo Moriconi (presidente Commissione Sicurezza FCI), da Domenico Ignozza (Rappresentante Comitati Territoriali Giunta Nazionale CONI ed ex Presidente CONI Umbria) e da Marco Cesaro (Assessore con delega allo Sport del Comune di Foligno), che si sono tutti alternati sul podio delle premiazioni al fianco dei piccoli protagonisti di giornata. Un omaggio è stato infine tributato dal Col. Napoletano a Mauro Angelucci e Roberto Cocchieri, come ricordo di una manifestazione che ha sancito una nuova pagina di storia del pedale folignate e regionale.



