Sorpreso in centro con 10 dosi di cocaina e 400 euro: arrestato 26enne a Foligno - Tuttoggi.info

Nel pomeriggio del 4 aprile, nello svolgimento del servizio di controllo del territorio, gli Agenti della Polizia di Stato di Foligno hanno arrestato in flagranza per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un 26enne albanese.

Nel dettaglio, la Volante stava perlustrando l’area circostante viale Roma, quando ha notato un giovane che era fermo lungo il marciapiede e sembrava in attesa di incontrare qualcuno. Trattandosi di un cittadino albanese già noto agli uomini del Commissariato per reati precedenti in materia di droga e reati contro contro il patrimonio, gli Agenti hanno deciso di sottoporlo a controllo.

Indossi al ragazzo sono stati rinvenuti due sacchetti contenenti in tutto 10 dosi di cocaina, per un peso complessivo di poco inferiore ai 7 grammi.

Inoltre, il 26enne aveva circa 400 euro euro in contanti, che è stata anch’essa sottoposta a sequestro in quanto ragionevolmente costituente provento dell’illecita attività di spaccio. Per questo è stato arrestato in flagranza per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, su disposizione del P.M. di turno, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Commissariato di Foligno in attesa di essere giudicato per direttissima.

Nella giornata del 6 aprile, all’esito della relativa udienza, l’arresto eseguito dalla Volante del Commissariato è stato convalidato ed al cittadino albanese è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nell’intera regione Umbria.