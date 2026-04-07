 Sorpreso in centro con 10 dosi di cocaina e 400 euro: arrestato 26enne a Foligno - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Sorpreso in centro con 10 dosi di cocaina e 400 euro: arrestato 26enne a Foligno

Redazione

Sorpreso in centro con 10 dosi di cocaina e 400 euro: arrestato 26enne a Foligno

Mar, 07/04/2026 - 12:49

Condividi su:

Nel pomeriggio del 4 aprile, nello svolgimento del servizio di controllo del territorio, gli Agenti della Polizia di Stato di Foligno hanno arrestato in flagranza per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un 26enne albanese.

Nel dettaglio, la Volante stava perlustrando l’area circostante viale Roma, quando ha notato un giovane che era fermo lungo il marciapiede e sembrava in attesa di incontrare qualcuno. Trattandosi di un cittadino albanese già noto agli uomini del Commissariato per reati precedenti in materia di droga e reati contro contro il patrimonio, gli Agenti hanno deciso di sottoporlo a controllo.

Indossi al ragazzo sono stati rinvenuti due sacchetti contenenti in tutto 10 dosi di cocaina, per un peso complessivo di poco inferiore ai 7 grammi.

Inoltre, il 26enne aveva circa 400 euro euro in contanti, che è stata anch’essa sottoposta a sequestro in quanto ragionevolmente costituente provento dell’illecita attività di spaccio. Per questo è stato arrestato in flagranza per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, su disposizione del P.M. di turno, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Commissariato di Foligno in attesa di essere giudicato per direttissima.

Nella giornata del 6 aprile, all’esito della relativa udienza, l’arresto eseguito dalla Volante del Commissariato è stato convalidato ed al cittadino albanese è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nell’intera regione Umbria.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Spoleto

“Dobbiamo esaminare i suoi gioielli”, ma è una truffa: in manette 25enne

Spoleto

Licenziato da Usl2, Dionisi assolto anche da Giurisdizionale Corte dei Conti che condanna alle spese l’azienda

Spoleto

Spoleto Cultura, presentate le attività turistiche e culturali della rete museale

in umbria

gli ultimi pubblicati

Foligno

Sorpreso in centro con 10 dosi di cocaina e 400 euro: arrestato 26enne a Foligno

Orvieto

Ospedale Orvieto, 13.950 firme per chiedere il potenziamento

Perugia

Iabichino, Cristalli, LEI, Fofi e Smeriglio. Il mese del quinto compleanno di POPUP si apre con tanti incontri

Orvieto

Ospedale di comunità, PrometeOrvieto: “Sarà la volta buona?”

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!