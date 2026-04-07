 Polo Nanomat, a Gualdo Tadino inaugurato il nuovo hub per i materiali avanzati - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Polo Nanomat, a Gualdo Tadino inaugurato il nuovo hub per i materiali avanzati

Davide Baccarini

Polo Nanomat, a Gualdo Tadino inaugurato il nuovo hub per i materiali avanzati

Mar, 07/04/2026 - 18:13

Condividi su:

Con il Polo Nanomat compiamo un ulteriore passo nella costruzione di un’Umbria capace di competere sui fronti più avanzati dell’innovazione. Qui prende forma un modello che integra università, enti di ricerca e sistema produttivo, generando valore per il territorio e nuove opportunità per imprese e giovani”. Così la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti è intervenuta questa mattina (7 aprile) all’inaugurazione del Polo Nanomat a Gualdo Tadino.

Il nuovo centro, dedicato alla ricerca sui materiali avanzati, nasce nell’ambito dello Spoke 9 del progetto Pnrr “Vitality – Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità”, coordinato dall’Università degli Studi di Perugia in collaborazione con l’Università dell’Aquila e di Camerino e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con l’obiettivo di rafforzare il trasferimento tecnologico e la competitività dei sistemi produttivi.

Alla presentazione inaugurale, insieme alla presidente Proietti, hanno partecipato il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, i rettori delle Università di Perugia e L’Aquila (Massimiliano Marianelli e Fabio Graziosi) e il professor Luca Gammaitoni, coordinatore scientifico del progetto, sottolineando il valore strategico del polo per la ricerca applicata e lo sviluppo della fascia appenninica umbra.

La nascita del Polo Nanomat rappresenta per Gualdo Tadino una scelta strategica e una grande opportunità di rilancio – ha dichiarato il sindaco Presciutti perché porta nel nostro territorio ricerca di alto livello e una connessione diretta con il sistema produttivo, rafforzando il ruolo della città come luogo capace di attrarre innovazione e generare sviluppo. A breve sarà attivato anche a Terni un centro di ricerca che si chiamerà Polo Biomat”.

La giornata si è aperta con i saluti istituzionali al Cinema Teatro Don Bosco, seguiti dalla visita ai laboratori nella sede del Polo, all’interno del Centro commerciale Il Granaio, dove sono state installate le nuove attrezzature scientifiche. “Il progetto Vitality rappresenta una leva concreta per trasformare le risorse del Pnrr in sviluppo reale, radicato nei territori – ha proseguito Proietti – e si inserisce in una strategia nazionale che punta a rafforzare il trasferimento tecnologico e la transizione digitale ed ecologica. Il Polo Nanomat sarà un nodo centrale di questa rete, capace di connettere ricerca e impresa su scala nazionale e internazionale”.

“Come Regione abbiamo assunto l’impegno di sostenere questo progetto nel lungo periodo – ha aggiunto – perché solo con una visione stabile e condivisa è possibile costruire prospettive concrete per i territori e per le nuove generazioni. Dobbiamo sostenere le imprese che scelgono l’innovazione rafforzando il legame tra conoscenza e produzione. È in questa integrazione che si costruisce lavoro qualificato e si trattengono competenze sul territorio”.

Siamo nei laboratori del Polo Nanomat – ha spiegato il professor Gammaitoni dove sono state installate le nuove strumentazioni che consentiranno a ricercatori e imprese di sviluppare soluzioni avanzate nel campo dei materiali innovativi. L’obiettivo è mettere le conoscenze scientifiche a disposizione delle aziende per generare sviluppo e nuova ricchezza”.

Il Polo si configura come un distretto tecnologico dei nanomateriali, dotato di laboratori avanzati per la caratterizzazione e lo sviluppo di nuovi materiali e destinato ad ampliarsi per accogliere imprese interessate ai servizi scientifici offerti, favorendo la nascita di start-up e spin-off. “La scelta di localizzare questo polo a Gualdo Tadino – ha aggiunto la presidente– risponde ad una visione precisa: utilizzare l’innovazione come leva di rilancio delle aree interne, valorizzando competenze, attrazione di investimenti e sviluppo produttivo”.

Il progetto si inserisce nella strategia della Regione Umbria che individua nei materiali innovativi un ambito prioritario di specializzazione industriale e promuove la creazione di distretti tecnologici come volano di sviluppo, integrando risorse Pnrr e fondi europei Fesr 2021–2027.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Assisi

La missione Artemis II fa impazzire anche l’Umbria: anche Assisi ‘immortala’ Orion

Città di Castello

Incidente al crossodromo, arriva elisoccorso | Grave giovanissimo

Assisi

Arriva la Cie, boom di richieste per il cambio della carta d’identità: Assisi si attrezza

in umbria

gli ultimi pubblicati

Gubbio e Gualdo

Escursionisti dispersi sul Monte Cucco a 1400 metri, salvati dal Sasu

Gubbio e Gualdo

Polo Nanomat, a Gualdo Tadino inaugurato il nuovo hub per i materiali avanzati

Gubbio e Gualdo

Comune mette all’asta il proprio patrimonio, 27 lotti in vendita tra centro storico e frazioni

Economia & Lavoro

“Mancano i geometri”: tecnici e costruttori edili insieme per incentivare e sostenere studenti dei corsi CAT

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!