"Una montagna di racconti" per ricordare Fabio Luccioli - Tuttoggi.info

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“Una montagna di racconti” per ricordare Fabio Luccioli

Redazione

“Una montagna di racconti” per ricordare Fabio Luccioli

Nelle montagne di Foligno l'11 aprile passeggiata di 7,5 chilometri per raccogliere fondi per l'Airc in memoria di Fabio Luccioli
Lun, 06/04/2026 - 08:16

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“Una Montagna di Racconti”: così si chiama l’iniziativa di raccolta fondi, dedicata a Fabio Luccioli, che avrà luogo l’11 aprile alle 15, nella montagna intorno ad Annifo e Colfiorito. La camminata solidale sul territorio montano di Foligno è un’iniziativa sociale partita dall’Associazione Culturale Chiaroscuro, realtà vicina a Fabio, e che ha voluto includere al suo interno altri partner per poter ampliare il raggio di divulgazione dell’importante evento.

La passeggiata di 7,5 chilometri, gestita dalla guida professionistica Federico Famiani, sarà la cornice per raccogliere offerte libere da donare a Fondazione AIRC, per sostenere la ricerca sul cancro. Con l’Associazione Chiaroscuro, partner e collaboratori dell’evento saranno la Pro Loco di Annifo, Atletica Winner, CAI Sezione di Foligno, Orme Camminare Liberi, All-Mountain di Foligno e infine RGU. 

Queste le parole di Claudio Stella, presidente dell’Associazione Chiaroscuro: “L’amore di Fabio per i racconti e per la montagna è stato il punto di partenza per l’idea di questa passeggiata. Incontrarci e raccontare in luoghi amati da Fabio, come Annifo, Colfiorito, Forcatura, ci sembrava il giusto sfondo per poter realizzare una raccolta fondi per AIRC. Abbiamo inoltre deciso di condividere questo evento con associazioni e istituzioni di varia natura, ma tutte legate dall’unione e dall’amicizia fraterna con Fabio, consapevoli che una visione collettiva sia il miglior modo per onorare il ricordo del nostro caro Fabio”.

Il punto di ritrovo per la partenza del trekking sarà Forcatura, dove verranno anche fornite tutte le informazioni inerenti alla raccolta fondi. La prenotazione è obbligatoria al numero 3341546609.

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