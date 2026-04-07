Comune mette all'asta il proprio patrimonio, 27 lotti in vendita tra centro storico e frazioni - Tuttoggi.info

Il Comune di Gubbio avvia una massiccia operazione di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico. È stato infatti pubblicato il nuovo bando di asta pubblica che mette sul mercato ben 27 lotti, spaziando da prestigiosi palazzi del centro storico a ex scuole rurali, fino a terreni edificabili e porzioni dell’ex tracciato ferroviario.

I pezzi pregiati: centri storici e grandi aree

Tra i lotti di maggior rilievo spicca l’Immobile n. 7, un’unità abitativa situata nel cuore della città medievale, in via Federico da Montefeltro, con un prezzo base di 237.600 euro. Restando nel centro storico, l’amministrazione mette in vendita anche una porzione del prestigioso Palazzo Palmi in via XX Settembre (Lotto n. 4), per una base d’asta di oltre 128.000 euro.

L’operazione più consistente in termini economici riguarda invece l’ex Vivaio Regionale in località Torraccia (Lotto n. 27): un’area imponente di oltre 67.000 metri quadrati per la quale il Comune chiede una base di 883.000 euro.

Dalle ex scuole ai terreni ferroviari

Il bando racconta anche la storia del territorio attraverso la dismissione delle ex scuole frazionali, da tempo non più utilizzate. Sono in vendita i plessi di Nogna (120.690 euro), Branca (120.000 euro), San Benedetto Vecchio (73.800 euro), Morena (49.500 euro).

Numerosi anche i lotti di dimensioni ridotte, molti dei quali riguardano il sedime della ex linea ferroviaria Arezzo-Fossato di Vico. Si tratta di piccoli appezzamenti situati a Mocaiana, Branca, Torre Calzolari, Spada, Semonte e Padule, con prezzi che partono da poche centinaia di euro, rappresentando un’occasione interessante soprattutto per i proprietari dei terreni confinanti.

Scadenze e modalità di partecipazione

Il Comune ha fissato regole e tempi certi per gli interessati. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 di lunedì 4 maggio 2026. La gara pubblica si terrà giovedì 7 maggio 2026 alle ore 12.30, presso gli uffici del Settore Patrimonio in via Sperelli n. 6.

La modulistica necessaria e i bandi integrali sono già consultabili sul sito istituzionale del Comune di Gubbio e all’Albo Pretorio online. Per chiarimenti specifici è possibile contattare l’ufficio competente all’indirizzo mail patrimonioedespropri@comune.gubbio.pg.it.