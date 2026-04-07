 Boom del turismo in Europa, il 2025 consolida la crescita - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Boom del turismo in Europa, il 2025 consolida la crescita

ItalPress

Boom del turismo in Europa, il 2025 consolida la crescita

Mar, 07/04/2026 - 21:03

Condividi su:


ROMA (ITALPRESS) – Il 2025 si conferma come un anno record per il settore ricettivo europeo, con 3 miliardi di pernottamenti e una crescita del 7% rispetto al 2019, segnale di un’espansione ormai strutturale. Secondo l’analisi presentata da Bip Corporate Finance & Strategy, il mercato è trainato soprattutto dal ritorno dei flussi internazionali, con la clientela estera che rappresenta il 49% del totale. La Spagna guida la classifica europea con 366 milioni di pernottamenti, seguita da Germania e Italia. L’area mediterranea resta la più attrattiva e registra anche un aumento delle tariffe medie, con la Grecia in testa. In Italia la tariffa media raggiunge i 152 euro, in lieve crescita. Il mercato italiano mostra solidità, con il comparto alberghiero ancora dominante, ma cresce il peso dell’extra-alberghiero, che spinge verso modelli più flessibili. Aumentano i flussi internazionali, più propensi a soggiorni lunghi e con una spesa superiore. Si rafforza inoltre la domanda premium: gli hotel a 4 e 5 stelle crescono in occupazione e pernottamenti. Parallelamente aumentano investimenti e presenza delle catene, mentre emergono nuovi trend come nomadismo digitale, benessere e l’influenza dei social nelle scelte di viaggio.
gsl

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!