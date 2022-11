Lite su dove andare a pranzo, moglie ferisce marito con coltello - Tuttoggi

La 44enne è accusata di lesioni personali aggravate “per aver cagionato al coniuge, mediante l’uso di uno strumento da taglio (appunto un coltello da cucina), abrasioni cutanee da lama da taglio, giudicate guaribili in 3 giorni”. Questo quanto refertato dal Pronto soccorso di Umbertide, dove l’uomo si presentò dopo esser stato colpito al dorso della mano sinistra.

Per fortuna le conseguenze della lite, nonostante ci fosse stato un coltello di mezzo (“a lama seghettata e punta arrotondata”), non erano state così gravi anche se, secondo i carabinieri “la coppia non sarebbe stata nuova a questo genere di condotte”. Entrambe le parti – il marito si è costituito parte civile tramite l’avvocato Barbara Nocentini – torneranno in aula il prossimo luglio.