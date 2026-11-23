Al via il progetto “Nessuno indietro: competenze in continuità per il successo formativo”, finanziato dal Piano “Agenda Nord” (D.M. 176/2026). Sedici percorsi da 30 ore ciascuno per accompagnare gli alunni, dalla scuola Primaria alla Secondaria, tra potenziamento INVALSI, certificazioni Cambridge, teatro e digitale.

Una scuola che non si limita a trasmettere nozioni, ma che accende talenti, abbatte le barriere e accompagna ogni singolo alunno verso il proprio traguardo, accompagnandolo per mano fin dai primi passi. È questa la scommessa educativa che prende ufficialmente forma all’Istituto Comprensivo Spoleto 2 con l’avvio di “Nessuno indietro: competenze in continuità per il successo formativo”, il nuovo progetto pensato per contrastare la dispersione scolastica, ridurre i divari negli apprendimenti e costruire un solido ponte educativo tra i diversi ordini di scuola. Un investimento concreto che si traduce in ben sedici percorsi formativi da 30 ore ciascuno — dodici dedicati agli studenti della scuola secondaria di primo grado e ulteriori quattro rivolti ai bambini della scuola primaria — in cui l’apprendimento abbandona i banchi tradizionali per farsi laboratorio, scoperta e partecipazione attiva. Fin dalla Primaria e poi con ancora maggiore slancio alla Secondaria, gli alunni avranno l’opportunità di rafforzare le proprie competenze di base in vista delle rilevazioni nazionali INVALSI e del passaggio ai cicli scolastici successivi, esplorando territori diversi ma complementari: dal ragionamento logico-matematico allo studio dinamico delle lingue straniere — inglese, francese e spagnolo — fino all’eccellenza della preparazione per il conseguimento delle prestigiose certificazioni linguistiche Cambridge. Accanto al rigore delle discipline fondamentali, il progetto scommette con forza sul potere inclusivo dei linguaggi espressivi e delle nuove tecnologie, trasformando il teatro e il digitale in straordinari acceleratori di autostima, collaborazione e cittadinanza attiva, capaci di valorizzare le inclinazioni di ciascuno e di rispondere con sensibilità anche ai bisogni educativi speciali. «Con il progetto “Nessuno indietro” diamo piena concretezza alla nostra idea di curricolo verticale: accompagnare i bambini della primaria e i ragazzi della secondaria in un percorso unitario e su misura, dove il consolidamento delle competenze di base e linguistiche si intreccia alla forza inclusiva del teatro, della musica e delle nuove tecnologie, affinché ogni studente possa affrontare con sicurezza ed entusiasmo le proprie sfide di crescita», sottolinea il Dirigente Scolastico prof. Andrea Proietti. Questa nuova progettualità affonda infatti le proprie radici nell’identità vivace e sperimentale che da anni contraddistingue l’Istituto Comprensivo, una comunità educante che vanta un’importante sezione musicale, l’adesione a una rete di scuole per il curricolo delle arti, quattro anni di esperienza consolidata nella rete dedicata al curricolo di coding e robotica educativa, oltre a una costante apertura internazionale garantita dai programmi europei Erasmus+. Pienamente integrato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e in perfetta sintonia con gli obiettivi europei di un’istruzione equa e di qualità, “Nessuno indietro” si prepara dunque a trasformare il pomeriggio scolastico dei bambini e dei ragazzi di Spoleto in un cantiere aperto di idee e crescita, confermando il ruolo della scuola come presidio culturale insostituibile e motore di opportunità per l’intero territorio.





Luogo: Istituto comprensivo Spoleto 2, Via Arpago Ricci, 8, SPOLETO, PERUGIA, UMBRIA