Bettona si prepara a rendere omaggio a uno dei simboli più rappresentativi del paesaggio umbro e della cultura mediterranea: l’olivo. Domenica 29 novembre 2026 la città, annoverata tra i “Borghi più belli d’Italia” e membro dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, celebrerà la Giornata Mondiale dell’Olivo istituita dall’UNESCO con un’intera giornata di appuntamenti all’Ex Convento di San Crispolto, dedicati a questa pianta millenaria, al suo valore storico, ambientale, culturale ed economico e al legame profondo con il territorio.

Un’occasione per accendere i riflettori sull’olivicoltura, patrimonio da tutelare e tramandare, ma anche risorsa strategica per il paesaggio, la sostenibilità, la salute e lo sviluppo delle comunità locali. L’evento è organizzato dal Comune di Bettona, in collaborazione con Proloco e Maggioli Cultura e Turismo. La maggior parte dei prodotti che allieteranno la giornata provengono dalle aziende locali aderenti al brand Bettona Produce Eccellenze.

«Non poteva mancare Bettona, forte del suo recente titolo di “Città”, tra quelle realtà rurali che celebrano la giornata mondiale dell’Olivo – dichiara il sindaco Valerio Bazzoffia –. Malgrado sia una manifestazione istituita dall’Unesco nel 2019, manca ancora, localmente, la volontà di partecipare a questa iniziativa. Bettona, immersa tra colline olivate e macchia mediterranea che vanta una tradizione olivicola di tutto rispetto, vuole esserci da protagonista. Lo faremo attraverso una intera giornata, domenica 29 novembre, durante la quale parleremo di sua Maestà l’olivo, in tutte le sue declinazioni, dalla storia alla botanica, dal valore paesaggistico e nutrizionale al suo fondamentale ruolo di sostentamento alimentare, dalle tecniche moderne di trasformazione, all’olio di qualità Dop Umbria. Il tutto sarà accompagnato da un pranzo di pietanze etrusco-romane a base di oliva e cereali antichi, fino ad arrivare a fine giornata con degustazioni degli oli locali e aperi-olivo con gin derivato dalle foglie di olivo».

Nella sala del Cenacolo all’Ex Convento di San Crispolto, a partire dalle ore 9.30, si alterneranno incontri e interventi dedicati all’olivo come simbolo di storia, identità territoriale, sostenibilità e salute. Nella manifestazione si intrecceranno momenti di approfondimento scientifico e divulgativo, esperienze gastronomiche e degustazioni. La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali e l’avvio dei lavori, seguiti da approfondimenti tematici con il dott. agronomo Gabriele Mocio, la dott.ssa Luigina Procacci e il prof. Paolo Braconi che accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle molteplici dimensioni di questa coltura. Alle ore 13 è previsto un momento conviviale con un lunch dedicato alla tradizione alimentare etrusco-romana e costruito intorno all’oliva e ai cereali antichi.

I lavori riprenderanno alle ore 15 con ulteriori contributi dedicati al mondo dell’olivicoltura e alle sue prospettive, guidati dai relatori prof.ssa Sandra Camicia, Giulio Mannelli, Marco Viola e Daniele Converso. Alle ore 18, dopo un’introduzione guidata dalla prof.ssa Palma Bartolini sulle caratteristiche e peculiarità, sarà possibile degustare una selezione di oli extravergine d’oliva locali e della Dop Umbria. La giornata si concluderà con un momento conviviale con aperigin – olivotonic, cocktail che valorizzano le foglie dell’olivo attraverso liquori da esse derivati.

Con questo evento Bettona intende riaffermare il valore di una coltura che non rappresenta soltanto una risorsa agricola, ma è parte integrante della sua identità, della memoria collettiva e del paesaggio. Un patrimonio vivo e capace di raccontare, attraverso ogni olivo e ogni goccia d’olio, la storia di una comunità.

Per informazioni: tel. 391 4001550



PROGRAMMA DELLA GIORNATA

9.30 – Caffè di benvenuto.

10.00 – Saluti istituzionali e apertura lavori.

10.15 – Dott. Agr. Gabriele Mocio

L’Olivo: storia, botanica e fisiologia.

11.00 – Dott.ssa Luigina Procacci

Olio EVO: nutrizione, salute e le nuove opportunità della bioeconomia circolare.

11.45 – Prof. Paolo Braconi

Non solo olio: l’oliva sulla mensa e nella cucina antica.

13.00 – 15.00 Lunch

15.00 – Ripresa lavori.

15.15 – Prof.ssa Sandra Camicia

Paesaggi dell’ulivo: forme, identità ed interdipendenza in Umbria.

16.00 – Giulio Mannelli – Frantoiano omonima azienda agraria – Aprol Umbria

Le nuove frontiere tecniche per la trasformazione dell’oliva.

16.45 – Marco Viola e Daniele Converso – Assoprol Umbria

Dalla biodiversità varietale all’oleoturismo: nuove sfide per l’Umbria.

17.45 – Prof.ssa Palma Bartolini

Introduzione alla degustazione dell’olio e focus sulle sottozone Dop Umbria.

18.00 – Degustazione di oli d’oliva locali e Dop Umbria.

19.00 – Aperigin – olivotonic e chiusura lavori.





Luogo: Ex Convento di San Crispolto , BETTONA, PERUGIA, UMBRIA