Lirico Sperimentale, tempo di "Intermezzo" | Il '700 torna da protagonista a Spoleto - Tuttoggi

La franchezza delle donne, musica di Giuseppe Sellitti, libretto di Tommaso Mariani. I^ rappresentazione nell’edizione critica di A. Dilella

Prosegue la 76ma Stagione del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” con gli immancabili Intermezzi del ‘700, un appuntamento attesissimo in collaborazione con il Centro Studi Pergolesi dell’Università degli Studi di Milano. Un nuovo allestimento che vedrà in scena il dittico La franchezza delle donne – musica di Giuseppe Sellitti e libretto di Tommaso Mariani, per la prima volta eseguito nell’edizione critica di Antonio Dilella – e L’ammalato immaginario, di Leonardo Vinci, nell’edizione critica di Gaetano Pitarresi.

A dirigere l’Ensemble strumentale del Teatro Lirico di Spoleto, il napoletano Pierfrancesco Borrelli, che collabora da diversi anni con il Lirico Sperimentale, seguendo con passione la continua riscoperta del genere dell’intermezzo, grande patrimonio della scuola napoletana del ‘700. «L’intermezzo, di genere buffo e diviso in due parti per essere inserito negli intervalli di un’opera seria – afferma il Maestro nelle sue note di direzione – è una forma di teatro musicale nata a Napoli e costituita generalmente da due personaggi cantanti e uno o due mimi sostenuti da archi e basso continuo. In questo contesto si inseriscono L’Ammalato immaginario di Leonardo Vinci e La franchezza delle donne di Giuseppe Sellitto: in questi due piccoli gioielli una combinazione di elementi ridestava il pubblico annoiato dalle trame dell’opera seria a tal punto che gli stessi sopravvissero in forma autonoma tanto da essere rappresentati con successo ancora oggi».