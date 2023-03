Lirico Sperimentale, il sindaco Sisti in visita alle eliminatorie del Concorso di canto - Tuttoggi

Al Teatro Nuovo la visita del Primo cittadino di Spoleto che ha portato i saluti della città a Katia Ricciarelli

Secondo giorno di selezioni del 77 Concorso Comunità Europea del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” e la città si è mobilitata per omaggiare Katia Ricciarelli, graditissima ospite del Teatro Lirico Sperimentale.

La signora Ricciarelli è molto legata alla città di Spoleto, dove in passato ha vissuto per diverso tempo, ed nutre da sempre un affetto speciale per il Lirico Sperimentale, per il quale è stata già Presidente di Giuria a fine anni ’80.