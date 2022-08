Lirico Sperimentale, debutta La Trgédie de Carmen con un omaggio al grande Peter Brook - Tuttoggi

Giovedì 11 agosto prende il via Eine Kleine Musik 2022, in collaborazione con il Comune di Spoleto, per la 76^ Stagione lirica

Una nuova produzione della Tragédie de Carmen andrà in scena al Teatro Caio Melisso di Spoleto in anteprima domani, giovedì 11 agosto alle ore 20.30, a seguire venerdì 12 agosto alle ore 18.00 e sabato 13 agosto alleore 12.00 e alle ore 20.30.

Lo spettacolo è una rivisitazione della celebre Carmen di George Bizet, uno dei più amati capolavori dell’opéra-comique ottocentesca, a cura di Peter Brook, Jean-Claude Carrière e Marius Constant. Alla base di questa interessante operazione teatrale, che nasce come film musicale nel 1983, la volontà di scomporre l’opera originaria in ogni suo aspetto – drammaturgico, letterario e musicale – andando a comprimerla e ricrearla con un focus sulla dimensione tragica della vicenda. Il regista britannico Peter Brook, affermatosi sin da giovanissimo sia in ambito teatrale sia in ambito cinematografico, si è purtroppo spento nel luglio di quest’anno. Il Teatro Lirico Sperimentale è onorato di poter omaggiare un regista il cui contributo è stato fondamentale nel panorama teatrale contemporaneo. Jean-Claude Carrière, sceneggiatore, scrittore e drammaturgo francese, nome di spicco della cinematografia novecentesca e attuale, ha curato insieme a Brook la sceneggiatura di questa nuova Carmen. Le musiche sono del compositore francese Marius Constant, nome già noto al Lirico Sperimentale, in quanto membro della giuria della prima edizione del Concorso internazionale per nuove opere di teatro musicale da camera “Orpheus”, nell’anno 1993/1994, presieduta da Luciano Berio.