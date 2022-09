Lirico Sperimentale, attesa per il debutto del "Don Giovanni" osè firmato Henning Brockhaus - Tuttoggi

Enrico Girardi, "Un uomo di gran fascino, la cui inesauribile energia erotica, dialettica, persino politica conquista il prossimo"

In scena ieri pomeriggio a Spoleto l’anteprima rivolta ad associazioni e over 65 del nuovo, pepato allestimento ambientato al giorno d’oggi del Don Giovanni di Mozart, firmato da Henning Brockhaus. Oltre alla recita di ieri sera, sono previste altre due anteprime questa sera – mercoledì 14 settembre alle ore 16.00 – e domani, giovedì 15 settembre alle ore 18.00. Le recite saranno al Teatro Nuovo di Spoleto – venerdì 16 e sabato 17 settembre alle ore 20.30, e domenica 18 settembre alle ore 17.00 – e al Teatro Morlacchi di Perugia nei giorni di lunedì 19 e martedì 20 settembre alle ore 20.30.

Don Giovanni, uno dei titoli più celebri della storia dell’opera, conosciuto e amato in tutto il mondo, ci parla di un libertino che affronta la propria vita con il solo obiettivo di godere dei piaceri terreni, insofferente a qualsiasi forma di compromesso. Una storia senza tempo, che si presta a molteplici livelli di lettura. Naturalmente, ciò si riflette a pieno sul piano musicale: «Don Giovanni è una fonte inesauribile di stimoli musicali. Un’opera pluristilistica dove turbamento e sorriso sono gli estremi di un grande contenitore all’interno del quale Mozart fa convivere le diverse realtà psicologiche dei vari personaggi» – le parole del direttore musicale Salvatore Percacciolo. La regia di questo allestimento è ad alto tasso erotico, poiché si propone di esaltare gli aspetti più carnali della vicenda di Don Giovanni: «per lui non esistono regole né sociali né morali ma solo ostacoli da superare», commenta il regista. «Incapace di affezionarsi a qualcuno, continua ad andare avanti. Non si tratta che di lasciarsi andare a capofitto alla gioia di vivere».