Lirico Sperimentale approda in tour a Bari, Trani e a Formigine con gli Intermezzi del '700 - Tuttoggi

Subito dopo la tappa pugliese, l’Intermezzo raggiungerà il modenese, dove il 25° Festival Musicale Estense “Grandezze & Meraviglie” lo ospiterà all’Auditorium Spira Mirabilis di Formigine (Mo) giovedì 29 settembre alle 21.00.

Questo intermezzo diviso in tre parti, che riprende diversi ingredienti della celebre commedia di Molière, è approdato sulle scene per la prima volta in tempi moderni nel 2021, proposto dal Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto.

Una giovane e angustiata vedova (Erighetta) riesce a convincere con l’inganno un attempato ma danaroso ipocondriaco (Don Chilone) a sposarla, arrivando a travestirsi da medico per fingere di curare i suoi malanni. Presto, però, i due si ritrovano ai ferri corti, al punto da concordare una separazione di fatto che restituisce a Don Chilone la pace e conserva a Erighetta libertà e sicurezza economica.

Musicalmente, questi intermezzi di Vinci stupiscono per la puntuale e matura capacità di caratterizzare, in termini di impianto drammatico-musicale, le figure melodico-vocali e quelle strumentali intessute o avvicendate nella partitura, soprattutto nei magnifici duetti: siamo alla radice del teatro musicale internazionale dei due secoli successivi, almeno per la compenetrazione tra discorso musicale e relazioni interpersonali.

La protagonista femminile Erighetta sarà impersonata dal soprano Chiara Boccabella per la recita di Bari, e dal soprano Giorgia Teodoro per le recite di Trani e di Formigine, entrambe vincitrici del Concorso Comunità Europea del Lirico Sperimentale di Spoleto del 2021, mentre il baritono Matteo Lorenzo Pietrapiana (un’altra voce vincitrice del 2021) vestirà i panni di Don Chilone. A completare il cast, l’attrice Diletta Masetti nei panni della Serva.

La duttile ed eclettica regia è del triestino Andrea Stanisci, collaboratore in passato di Giorgio Pressburger, i costumi di Clelia De Angelis e le luci di Eva Bruno.

Protagonista indiscusso ed affermato del repertorio barocco è il direttore d’orchestra di origini napoletane Pierfrancesco Borrelli, che dirigerà l’Ensemble Orfeo Futuro, composta da musicisti professionisti: Giovanni Rota e Giuseppe Corrente violini, Valerio La Tartara viola, Gaetano Simone violoncello, Gisela Massa violone e Giuseppe Petrella tiorba.

Ancora presente il giovane Davor Krklijus, già applaudito esecutore al cembalo, durante la stagione spoletina.

Per informazioni e prenotazioni per lo spettacolo di Formigine (Mo):

www.grandezzemeraviglie.it Tel. (+39) 059 214333 – (+39) 345 8450413

E-mail: info@grandezzemeraviglie.it