Lirico Sperimentale, al via le audizioni di BALKANIKOPERA© - Tuttoggi

Sono ammessi a partecipare alle Audizioni di BALKANIKOPERA© giovani che alla data del 1° gennaio 2023 non abbiano compiuto i 32 anni di età se soprani e tenori e i 34 anni di età se mezzosoprani, contralti, baritoni e bassi, e che siano cittadini dei Paesi balcanici (Albania, Grecia, Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro, Repubblica di Serbia, Bosnia Erzegovina, Georgia, Ucraina, Tunisia, Armenia e Kosovo, Croazia, Slovenia e Turchia).

I cantanti selezionati a Tirana riceveranno il rimborso delle spese di viaggio e del soggiorno a Spoleto.

I vincitori del Concorso “Comunità Europea”, che si terrà a Spoleto presso il Teatro Nuovo dal 1 al 4 marzo 2023, saranno ammessi a partecipare al CORSO DI STUDIO biennale di cinque mesi che li preparerà al debutto in teatro.

Tra i docenti del Corso di Avviamento al Debutto 2023 ricordiamo tra i principali, per l’interpretazione vocale Renato Bruson, Marina Comparato, Carmela Remigio e Roberto De Candia, per la recitazione Giorgio Bongiovanni e Andrea Stanisci, per lo studio degli spartiti Marco Boemi e Raffaele Cortesi. Sono in programma, inoltre, lezioni di legislazione della musica e dello spettacolo e un modulo di foniatria. Sono previste BORSE DI STUDIO individuali di € 700,00 lordi mensili per tre mesi annui e un contratto di scrittura artistica per due mesi l’anno per un totale lordo mensile di € 1.450. Al termine del corso i vincitori debutteranno nella STAGIONE LIRICA 2023 dello Sperimentale che si svolgerà come di consueto nel mese di settembre.

Foto repertorio TO