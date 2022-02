Lieve rialzo di positivi al Covid, ci sono 3 decessi. I dati nei comuni

Dopo il balzo di guariti di ieri, lieve aumento degli attualmente positivi e dei ricoverati negli ospedali. La situazione nei singoli comuni dell'Umbria

Lieve rialzo degli attualmente positivi in Umbria oggi (2 febbraio) dopo il balzo di guariti di ieri. Sono 1.827 i nuovi casi di Covid, mentre i guariti sono 1.466. Gli attualmente positivi sono dunque 22.341.

Si registrano altri 3 decessi di persone positive al Covid (residenti a Gubbio, Terni e Narni) e ci sono 3 persone in più ricoverate (228 in totale), ma una in meno in terapia intensiva (9).

Di seguito la situazione dei contagi nei comuni dell’Umbria.