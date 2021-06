Licenziamenti Savit, sciopero e presidio dei lavoratori - Tuttoggi

Secondo quanto riferito da Fiom Cgil e Ugl l'iniziativa è stata promossa per rompere il “silenzio assordante” intorno ai licenziamenti

Nella mattina di oggi 1 giugno i lavoratori della Savit hanno scioperato per 8 ore e organizzato un presidio davanti alla sede della società in via Capponi. I lavoratori hanno bloccato simbolicamente e per pochi minuti il traffico della trafficata via per accendere i riflettori sulla vertenza.

“Silenzio assordante”

Secondo quanto riferito da Fiom Cgil e Ugl l’iniziativa è stata promossa per rompere il “silenzio assordante” intorno ai licenziamenti annunciati nell’azienda metalmeccanica, controllata da Busitalia e a totale capitale pubblico, che si occupa di manutenzioni, rifornimenti e pulizie dei mezzi del tpl.

I motivi dello sciopero

Secondo quanto riferito dai sindacati la società Savit ha avvisato che ci saranno “6 licenziamenti e un presunto cambio di contratto e datore di lavoro, senza confronto con il sindacato e senza conoscere la gara di appalto e il capitolato che vengono sistematicamente negati da parte dell’azienda”.

Il PD Terni

“Esprimiamo vicinanza e sostegno ai lavoratori della Savit che oggi si riuniscono in presidio. Ricordiamo che la Savit è una importante azienda metalmeccanica, controllata da Busitalia e a totale capitale pubblico, i cui dipendenti si occupano di manutenzioni, rifornimenti e pulizie dei mezzi del trasporto pubblico locale – è quanto sottolineato dal capogruppo del Pd Terni, Francesco Filipponi – Riteniamo non accettabile l’annuncio di 6 licenziamenti e il cambio di contratto e datore di lavoro, senza confronto con lavoratori e sindacati. Occorre chiarezza inoltre sulla prossima gara di appalto e sul relativi capitolato per il trasporto pubblico locale, la quale auspichiamo possa avere un unico bacino di utenza regionale, come richiesto dalle forze sindacali. Cogliamo l’occasione per ringraziare i lavoratori ed i sindacati che si sono mobilitati scrivendo alla giunta e al consiglio regionale per denunciare l’ingiustizia che stanno subendo i lavoratori della Savit. Sosterremo nella sede istituzionale del comune di Terni e attraverso i nostri rappresentanti presso l’assemblea legislativa umbra, la battaglia dei lavoratori della Savit, e seguiremo il percorso per la gara regionale per il trasporto pubblico locale”.

servizio in aggiornamento