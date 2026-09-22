Licenze di porto d'armi in tempo per l'avvio della stagione venatoria, Federcaccia ringrazia la Questura - Tuttoggi.info

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Licenze di porto d’armi in tempo per l’avvio della stagione venatoria, Federcaccia ringrazia la Questura

Redazione

Licenze di porto d’armi in tempo per l’avvio della stagione venatoria, Federcaccia ringrazia la Questura

Mar, 22/09/2026 - 11:44

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Tutti i cacciatori hanno potuto godere della giornata di apertura della stagione venatoria 2026/27 avendo ottenuto in tempo la licenza di porto d’armi per uso venatorio che era da rinnovare oppure in caso di primo rilascio. E’ quanto evidenzia con soddisfazione Federcaccia Umbra, che ringrazia le istituzioni e il personale preposto per il lavoro svolto: “Esprimiamo pubblicamente il nostro sincero apprezzamento e ringraziamento alla Questura di Perugia, in particolare all’Ufficio Porto d’armi della Divisione Pasi, per lo straordinario impegno profuso nelle settimane che hanno preceduto l’apertura della nuova stagione venatoria. Grazie alla professionalità, alla disponibilità e all’intenso lavoro svolto dal personale degli uffici, è stato possibile evadere le pratiche di rinnovo e rilascio delle licenze di porto d’armi per uso venatorio in tempi utili per l’avvio della stagione, consentendo a tanti cacciatori di poter esercitare regolarmente la propria attività”.

Aggiunge Federcaccia: “Un risultato tutt’altro che scontato, soprattutto considerando la concentrazione delle richieste in determinati periodi dell’anno e la delicatezza delle procedure amministrative e dei controlli connessi al rilascio dei titoli di polizia. Sottolineiamo anche il rapporto di costante e proficua collaborazione che negli anni si è instaurato con gli agenti degli uffici competenti della Questura di Perugia, caratterizzato sempre da massima disponibilità, correttezza e grande professionalità, nel pieno rispetto dei rispettivi ruoli e delle disposizioni previste dalla normativa”.

“Riteniamo importante – scrive ancora Federcaccia Umbra nella nota – dare risalto anche alle esperienze positive della Pubblica amministrazione. Quando un ufficio riesce a coniugare rigore nei controlli, rispetto delle procedure e capacità di fornire risposte tempestive ai cittadini, siamo di fronte a un concreto e importante segnale di efficienza delle Istituzioni e delle forze dell’ordine. Per questo, a nome di Federcaccia Umbra e dei tanti cacciatori che rappresentiamo, rivolgiamo il nostro ringraziamento al questore di Perugia Dario Sallustio, al dirigente della Divisione Pasi Dario Lemmi e a tutto il personale dell’Ufficio Porto d’armi, per il lavoro svolto e per l’attenzione dimostrata anche in occasione dell’avvio della nuova stagione venatoria”.

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