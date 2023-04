Lezioni sulla legalità, Polizia di Stato incontra gli studenti - Tuttoggi.info

Iniziativa a Perugia per la promozione della legalità e la lotta al bullismo e al cyberbullismo nelle scuole

Il personale della Polizia di Stato di Perugia ha tenuto un’incontro con gli studenti della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Perugia 15”, per una lezione sulla legalità e una riflessione sui 17 Obiettivi delle Nazioni Unite dell’Agenda 2030.

Lezioni sulla legalità e valori civili

Un funzionario della Polizia di Stato ha risposto alle numerose domande dei bambini delle classi prime, seconde e terze dell’Istituto, promuovendo la cultura dei valori civili come il rispetto delle regole, la solidarietà e l’inclusione. Questi valori sono fondamentali per la crescita dei cittadini di domani e per la costruzione di una società più giusta ed equa.

Tematiche affrontate

Durante gli incontri, i ragazzi hanno discusso di diverse tematiche, tra cui la povertà nel mondo, la tutela dell’ambiente e i diritti alla salute e all’istruzione. Gli insegnanti presenti all’incontro si sono detti entusiasti dell’aiuto fornito dai poliziotti.

Lotta al bullismo e al cyberbullismo

Il personale della Polizia di Stato ha tenuto un’incontro con gli alunni della scuola secondaria di I grado per una lezione sul tema della legalità e della lotta al bullismo e al cyberbullismo. Sono state affrontate le tematiche relative ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, con particolare attenzione ai riflessi sociali dell’isolamento causato dall’abuso degli smartphone e alle insidie legate al revenge porn e al sextortion.

Sicurezza online e uso degli strumenti digitali

Le lezioni si inseriscono nell’ambito del protocollo siglato tra la Questura e l’Ufficio Scolastico Regionale, con l’obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza online e offrire agli studenti occasioni di riflessione per un uso consapevole degli strumenti digitali.

Il progetto “Scuole Sicure”

La Polizia di Stato di Perugia continua ad organizzare incontri presso gli Istituti scolastici della provincia e a predisporre controlli in prossimità delle scuole e delle fermate degli autobus di arrivo degli studenti pendolari. Il progetto “Scuole Sicure” della Questura mira principalmente alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del bullismo nei pressi degli Istituti scolastici, oltre che alla prevenzione dei fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti nelle adiacenze degli Istituti, in risposta alla crescente richiesta di maggiore sicurezza da parte delle famiglie, dei dirigenti scolastici e degli insegnanti.