Lega, Santopadre attacca la Reggina: assemblea sospesa e poi ripresa in un clima teso

Perugia, Brescia e Pisa attaccano gli amaranto sul mancato rispetto delle scadenze | Ore decisive per la Sampdoria

L’intervento di Massimiliano Santopadre, presidente del Perugia retrocesso in C, ha infiammato l’Assemblea di Lega B. “Ha fregato tutti” ha detto Santopadre, come riportato da strill.it, rivolgendosi alla delegazione del club amaranto, guidata dal presidente Cardona. Rivolgendo un applauso ironico e offrendosi di andare in Calabria per capire, appunto, come si fa. Il riferimento è all’accesso della normativa sulle crisi di impresa da parte della Reggina. In un momento in cui gli altri club hanno dovuto pagare la “maxi rata” alla quale aveva fatto riferimento la società biancorossa nella lettera in cui chiede scusa ai tifosi per la retrocessione. Imputando di fatto a quella scadenza – questa è l’evidente conseguenza del messaggio – il mancato rafforzamento della squadra nel mercato di gennaio, che anzi ha dovuto lasciar andare pedine importanti, soprattutto in attacco, indebolendosi.

A quel punto il presidente del Bari, De Laurentis, ha invitato tutti ad abbassare i toni e la seduta è stata temporaneamente sospesa. Ma alla ripresa anche Brescia e Pisa hanno lamentato la situazione anomale della Reggina, in qualche modo evidenziata anche da Parma e Palermo.

Proprio la Reggina, che è riuscita ad entrare ai playoff nonostante la penalizzazione di 5 punti, è attesa tra due settimane ad appuntamento cruciale per il suo futuro. Il 10 giugno il Tribunale si pronuncerà sul piano di ristrutturazione del debito presentato dal club. Elemento a cui è legata la possibilità di iscrizione al prossimo campionato.

Il salvataggio Sampdoria

L’altra squadra a cui i club retrocessi in C (come il Perugia) e quelli impegnati nel playout (Brescia e Cosenza) guardano con attenzione è la Sampdoria, che dopo aver detto a ddio sul campo alla serie A deve scongiurare il fallimento per iscriversi in B. Il piano di Andrea Radrizzani, patron del Leeds, per acquistare la società blucerchiata ha avuto il via libera dalle banche. Radrizzani, insieme al socio Matteo Manfredi (Gestio Capital), ha visitato anche il centro sportivo.

Si attende entro la giornata di oggi (mercoledì) l’accettazione da parte dei creditori (serve l’ok almeno del 60% di loro) del piano di rientro. A quel punto potrebbe procedere all’acquisto dal club dal trust Rosan prima del 29 maggio, data ultima per la ricapitalizzazione necessaria.