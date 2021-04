Lega, interrogazione ministeriale per chiusura filiali CRO nell'orvietano - Tuttoggi

“E’ prioritario - sottolineano Saltamartini e Caparvi - porre la giustaattenzione al contesto e al tessuto sociale di riferimento

Secondo il nuovo piano strategico ed industriale della Banca Popolare di Bari, controllata da Medio Credito Centrale S.p.A., nell’ottica di una

revisione dei costi, sembrerebbe infatti programmata la chiusura di nove

filiali della Cassa di Risparmio di Orvieto, tra le quali anche le sedi

distaccate di Porano, Alviano, Montecchio e Baschi.

Interrogazione ministeriale della Lega

I parlamentari della Lega Umbria, l’On.Barbara Saltamartini (prima

firmataria) e l’On.Virginio Caparvi, hanno presentato un’interrogazione

al Ministro dell’economia e delle finanze per sapere quali iniziative,

di propria competenza, intenda adottare al fine di scongiurare la

chiusura delle filiali sopracitate, che costituiscono un fondamentale

presidio per l’intera comunità locale.

“Chiusura è un danno”

“La prevista chiusura di tale filiali, presenti da anni sul territorio –

sottolineano i due parlamentari del carroccio- danneggerebbe

ulteriormente i relativi comuni, già da tempo alle prese con problemi

strutturali di carenza di servizi e vittime del conseguente

spopolamento.

La presenza di succursali della banca sul territorio costituisce un

punto di riferimento per cittadini e piccole e medie imprese, e riveste

un ruolo di primaria utilità, soprattutto per le persone anziane, che

non trovano agevole l’utilizzo dei servizi digitali e del cd. “home

banking”. Per loro, la sede fisica della filiale, diventa anche un

presidio sociale fondamentale”.

Criticità

I leghisti sottolineano che a Porano, Alviano e negli altri comuni del comprensorio, spesso le frazioni sono dislocate a distanza di chilometri l’una dall’altra, e non di rado è problematico, raggiungere altri centri limitrofi. I servizi essenziali dovrebbero essere mantenuti sul territorio e la sede distaccata di una banca, in cui si può ritirare la pensione, pagare le bollette e svolgere tutte le commissioni del caso, diventa un presidio primario.

“Attenzione ai servizi nei piccoli comuni”

“E’ prioritario – concludono Saltamartini e Caparvi – porre la giusta

attenzione al contesto e al tessuto sociale di riferimento, valutando i

disagi, che una determinata decisione, possa portare alla collettività.

Non possiamo assistere silenti ad un nuovo depauperamento dei servizi

essenziali in questi piccoli comuni”.