Lectio Magistralis dello Chef non vedente Antonio Ciotola all'Alberghiero Spoleto - Tuttoggi

I partecipanti all'evento vivranno una esperienza specialissima: un corso di cucina sensoriale ad occhi bendati!

Un nuovo appuntamento, all’Istituto Alberghiero “De Carolis” di Spoleto capace di integrare, come è nel piano di studi dell’Istituto, insegnamenti professionalizzanti in una più ampia prospettiva disciplinare, come ad esempio la psicologia e le scienze della comunicazione. Si tratta dello show cooking dello Chef Antonio Ciotola, che terrà una lezione magistrale all’Alberghiero De Carolis di Spoleto!

Non parrebbe una notizia, dato che il De Carolis ospita regolarmente esperti esterni per arricchire la offerta formativa. Ciotola, però, è uno chef particolarissimo: è non vedente !

Questa condizione non è mai stata di ostacolo per la sua carriera, giunta ad apparizioni televisive sulle reti nazionali ed alla pubblicazione del libro “Il buio in padella”, che narra del suo percorso.