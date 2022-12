Leclerc a Solomeo da Cucinelli, che ricorda Senna: “Lacrime benzina dell’anima”

Il pilota della Ferrari, vice campione del mondo di Formula 1, accompagnato dallo stilista dall'amico Domenicali

Il pilota monegasco Charles Leclerc, vice campione del mondo di Formula 1 con la Ferrari, ha fatto visita a Brunello Cucinelli a Solomeo. Leclerc, “giovane pilota garbato e talentuoso”, ha scritto Cucinelli sui social, era accompagnato da Stefano Domenicali e Andrea Pontremoli.

“Caro Charles Leclerc – ha commentato Brunello Cucinelli al termine dell’incontro – è stato un vero piacere averti nostro ospite. Desidero esprimerti i più vivi complimenti, a nome di tutti, per il tuo eccellente percorso come pilota nella scuderia Ferrari, amata in tutto il mondo. Discutendo con te, ho avuto l’impressione che con estrema semplicità parli con il cuore anche dei grandi temi della vita”.