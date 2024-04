L’eccellenza creativa umbra del futuro protagonista al Fuori Salone di Milano 2024 - Tuttoggi.info

Mercoledì al Fuori Salone la presentazione dei progetti ideati e realizzati da 31 giovani artisti del triennio di Product & Interior Design del NID

L’eccellenza creativa umbra del futuro protagonista al Fuori Salone di Milano 2024. Mercoledì 17 aprile, alle 15, l’Aula del Senato Accademico dell’Università degli Studi del capoluogo lombardo ospiterà infatti la presentazione dei progetti ideati e realizzati da 31 giovani artisti del triennio di Product & Interior Design del NID – Nuovo Istituto di Design di Perugia in occasione del workshop creativo Oggetti per il presente e per il futuro, condotto in autunno dal pluripremiato architetto e designer Simone Micheli (hanno partecipato al percorso formativo gli studenti Samuele Bugjzi, Isabella Martani, Ludovica Medici, Giulia Menghini, Sofia Sbraletta, Loris Kikrri, Maria Vittoria Martinoli, Alexandra Mitu, Viktoria Moretto, Gaia Sposato, Alessandro Petrollo, Francesca Francioli, Maria Claudia Scopetti, Maria Giulia Ferroni, Alessia Brugnoni, Anna Maria Vici, Martina Del Curto, Arianna Antonucci, Andrea Di Pietro, Martina Ciafrini, Lucia De Boni, Federica Bargelli, Giorgia Gori, Arianna Casavecchia, Giulio Saba, Giulia Gnoni, Carlotta Salvadori, Marta Piscino, Alice Carlotti, Arsilda Uka e Giulia Russo). I progetti, dal design innovativo e sostenibile, sono stati realizzati per la spa del Park Hotel dei Cappuccini di Gubbio e prototipati da Blueside, prototipi esposti questa settimana presso la sala del Park Hotel dei Cappuccini di Gubbio.





All’incontro di mercoledì interverranno anche Matteo Agostini e Claudio Turriziani, rispettivamente Direttore e Product Manager dell’istituto perugino, centro formativo d’eccellenza attivo dal 1983.





Il Fuori Salone si svolge come ogni anno in concomitanza con la Settimana del Design, insieme al Salone del Mobile l’appuntamento internazionale più importante che riguarda il settore del disegno industriale e, in particolare, quello dell’arredamento.