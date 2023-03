Le suore benedettine del monastero di Sant’Anna premiate per il loro orto e giardino dei Semplici | Foto

“Per l’alto valore simbolico dell’apertura al pubblico di un giardino adibito alla coltivazione, secondo tecniche di origine medievale, di piante aromatiche e alimurgiche, in coerenza con la spiritualità e la cultura dell’Ordine benedettino e per l’esemplare valorizzazione in chiave storica e culturale di uno spazio privato in un contesto urbano” è stata la motivazione del riconoscimento.

L’orto, elemento fondante dell’ordine benedettino, esistente nelle pertinenze del monastero bastiolo, è seguito con ogni cura, attenzione e studio dalle suore benedettine; è stato inoltre oggetto di conferenze e visite guidate numerose volte nelle occasioni culturali che animano Bastia grazie all’apertura che la comunità monastica ha saputo mostrare, anche in collaborazione con l’amministrazione comunale. E proprio l’amministrazione comunale nella persona del sindaco Paola Lungarotti “esprime le più vive congratulazioni a Madre Noemi Scarpa e alla comunità monastica per il successo conseguito nella valorizzazione della propria importante realtà storico-culturale che fa onore a Bastia Umbra, certa altresì che l’orto benedettino sarà finalmente, dopo la costrizione Covid, di nuovo luogo di conoscenza, di incontro, condivisione dei valori che uniscono la comunità bastiola grazie anche all’impegno indiscutibile e costante della comunità monastica S.Anna. Non posso che esprimere orgoglio e soddisfazione per questo encomio assegnato alla comunità benedettina che con tenacia mette a frutto non solo le risorse del patrimonio che ha saputo conservare egregiamente investendo risorse non indifferenti, frutto di duro lavoro prodotto dalle stesse monache, ma anche i preziosi documenti d’archivio custoditi gelosamente e che con cognizione di causa sono stati utilizzati nella redazione del progetto”.