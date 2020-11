Le scuole di Assisi in vetrina: spazio virtuale nel portale comunale - Tuttoggi

Lo annuncia l'assessore alle politiche scolastiche, Simone Pettirossi

Da oggi le scuole del territorio comunale avranno a disposizione uno spazio virtuale all’interno del portale del Comune di Assisi dove pubblicare i propri progetti raccontati in forma multimediale. È quanto annuncia l’assessore alle Politiche scolastiche, edilizia scolastica e innovazione Simone Pettirossi.

“L’idea – spiega l’assessore – è arrivata constatando il dinamismo e la vivacità delle nostre scuole, quindi abbiamo voluto inserire nell’area tematica Scuola, Educazione e Infanzia (http://www.comune.assisi.pg.it/aree-tematiche/scuola-educazione-e-infanzia/) il link “Scuole Smart” (http://www.comune.assisi.pg.it/scuole-smart) dove già abbiamo messo molti dei lavori fatti dagli studenti. Questo spazio virtuale sarà costantemente implementato con i nuovi progetti segnalati dai plessi scolastici”.

Nell’ultima video-riunione con i dirigenti scolastici, pochi giorni fa, l’assessore Pettirossi fa sapere che sono state affrontate le problematiche di questo periodo, facendo il punto sulla situazione e sulle attività da mettere in campo nei prossimi giorni e mesi. “Abbiamo anche deciso – aggiunge l’assessore – di organizzare on line, nel rispetto delle normative Covid -19, la cerimonia di assegnazione delle borse di studio del Premio Tommaso Visconti (che avverrà i primi giorni di dicembre). Inoltre daremo inizio alle procedure volte alla rielezione e all’insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Se perdurerà la situazione di emergenza le elezioni dei consiglieri, del Sindaco junior e della Giunta del CCR si svolgeranno attraverso una piattaforma digitale. Nel frattempo sono in partenza nuovi lavori di miglioramento edilizio ed infrastrutturale delle nostre scuole, con interventi relativi a bagni, tetti, aree esterne, parcheggi, infrastrutture tecnologiche, efficientamento energetico, di cui daremo conto dettagliatamente nei prossimi giorni”.