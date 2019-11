Le Sardine umbre si spostano, appuntamento in piazza della Repubblica

share

Piazza Italia è occupata dal mercatino dell’antiquariato e le sardine umbre spostano il luogo del loro appuntamento previsto per sabato 23 novembre alle ore 17.30 a Perugia. L’appuntamento è quindi in piazza della Repubblica.

“Sarà una piazza non violenta, partecipata e piena di vita, libera e autoconvocata. Non ci saranno bandiere o loghi di partiti e associazioni, ma tante sardine per dimostrare che noi ci siamo! Quindi fate girare l’evento, portate le vostre sardine!” ricordano i promotori dell’iniziativa.

“Matteo Salvini – spiegano gli organizzatori – sarà a Perugia sabato 23 novembre e ad accoglierlo, ancora una volta, troverà tantissime sardine! Abbiamo deciso di scendere in piazza, pacificamente, con allegria, senza simboli o bandiere, così come sta succedendo in tante altre parti del Paese, per dimostrare che c’è un’Italia che “non abbocca” alla retorica della paura, dei muri, del populismo e del più becero razzismo. Un’Italia che crede al contrario nei valori di solidarietà, uguaglianze e fratellanza, che sono scolpiti nel dna della nostra regione e nella nostra Costituzione, nata dalla Resistenza. Valori che nessun risultato elettorale potrà mai cancellare.

In pochi giorni il gruppo Facebook “7000Sardine Umbria” ha raggiunto quasi 14mila iscritti e l’evento collegato oltre 7000 tra partecipanti e interessati. Ma i numeri sui social contano poco, lo sappiamo, quello che conta ora è scendere in piazza. E allora facciamolo, sabato 23 novembre, alle 17.30, in piazza della Repubblica a Perugia, stretti e strette come tante sardine. Perché come ci ha scritto un amico dal Brasile: “Il mare, stanco di accogliere tante vittime dell’odio, reagisce, dandoci il simbolo della resistenza””.

share

Stampa