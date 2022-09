Le opere dello street artist Maupal in mostra ad Assisi fino al 6 novembre - Tuttoggi

Esposizione nel portico meridionale della piazza inferiore di una serie di opere incentrate sulla figura di Papa Francesco

Un’esposizione di urban art per la prima volta nei pressi della Basilica di San Francesco in Assisi. Da oggi e fino al 6 novembre verranno esposte le creazioni artistiche di Mauro Pallotta, in arte Maupal, inerenti la figura di Papa Francesco. L’artista romano è diventato famoso per aver dipinto il Papa in versione Superman.

Nel portico meridionale della piazza inferiore sono esposte le creazioni artistiche più rilevanti di Maupal inerenti la figura del Papa; Maupal ha inoltre donato al Sacro Convento di Assisi un’opera inedita. “Il linguaggio immediato della street art può avvicinare tutti, specialmente i giovani ai messaggi sempre attuali di san Francesco d’Assisi, mediati dal magistero di Papa Francesco”, hanno sottolineato i frati, nel corso della conferenza stampa di presentazione.