Le dieci principali tendenze chiave a cui prestare attenzione nel 2023

Per quanto riguarda la Cina invece, che nel 2022 ha visto un incremento delle vendite del settore elettrico del 100%, si prevede un abbassamento drastico nel 2023. Il rallentamento dell’economia e l’aumento dei prezzi porterà inevitabilmente ad un calo nel mercato cinese.

I prezzi dei veicoli elettrici rimarranno elevati

Il momento in cui i veicoli elettrici potranno raggiungere prezzi concorrenti con i classici a combustione sembra sempre più lontano e si stima non avverrà prima della metà del decennio. Il mercato è orientato affinché questo avvenga il prima possibile grazie anche all’aiuto dei governi che sempre più puntano su questo tipo di veicoli, inoltre verranno introdotte delle tasse sui veicoli elettrici in modo da tamponare le perdite dovute al calo di vendite.

Ultimamente ci si è accorti come alcuni produttori cinesi siano avanti anni luce rispetto ai soliti marchi nell’ambito dei veicoli plug-in. In particolare per la loro capacità di offrire dei prezzi competitivi. Ad oggi ci sono una serie di veicoli cinesi che sempre di più attraggono i vari mercati asiatici, europei e americani. Competono nel design, nella prestazione e nella durata e potrebbero anche essere disponibili con un tecnologia avanzata rispetto ad altri competitori. Fin’ora i marchi cinesi hanno occupato il 4% del mercato estero, ma si prevede un aumento nei prossimi anni.

Tesla e BYD continueranno a dominare il mercato elettrico nel 2023

Dalla sua comparsa, Tesla ha dimostrato di essere il marchio più in voga nel mercato dei veicoli elettrici, lo dimostrano le vendite di 1,4 milioni di unità nel 2022, quasi mezzo milione in più rispetto al marchio più competitivo. Il rivale diretto di Tesla sembra essere BYD, che grazie a dei modelli con prezzi più competitivi ha superato qualsiasi altro competitor, e presto entrerà nel raggio vendite di Tesla. Si pensa che nel 2023 tra questi due marchi avverrà una gara molto serrata.

L’interruzione della catena di approvvigionamenti sembra attenuarsi, ma i dati di inizio anno non promettono bene

La lenta uscita dalla pandemia ha prodotto una mancanza di offerta per quanto riguarda il mercato dei semiconduttori. Per quasi due anni, il mercato automobilistico ha sofferto particolarmente questa mancanza, si stima infatti che nel 2021 abbia portato ad una perdita di oltre 10 milioni di unità, il che ha portato per ovvie ragioni ad una vendita limitata.

Per il 2023 sembra che la situazione potrebbe migliorare, tuttavia, questo avverrà per un calo della domanda generale causata dall’alta inflazione e non dall’aumento della produzione. L’anno ha avuto un inizio deludente dal punto di vista delle vendite e della produzione, soprattutto in Europa e nel Nord America.

Più accordi per consolidare le catene di approvvigionamenti e generare guadagni strategici

Gli OEM (produttori di apparecchiature originali) sono preoccupati per la disponibilità di materiali per batterie in futuro, il che è comprensibile visto i record che puntano a raggiungere sul mercato. Un ruolo fondamentale nella risoluzione degli accordi sulle catene degli approvvigionamenti lo avranno i governi, che supportando le industrie, stimoleranno una collaborazione in modo tale da avere una maggiore integrazione verticale da parte delle società minerarie a favore degli OEM.

Celle cilindriche in formati più grandi

Tesla ha rivelato la sua nuova cella cilindrica agli ioni di litio in formato 4680 nel 2020, ma per problemi di produzione le celle sono arrivate sul mercato solo recentemente. Nessuno si aspettava queste dimensioni a causa dell’incapacità di raffreddamento del nucleo centrale, ma pare che il nuovo design consenta alla cella di raffreddare meglio, riducendo così l’accumulo di calore e prolungando la durata della cella. Un vantaggio delle celle cilindriche è quello di un maggior controllo delle dilatazione termica grazie all’utilizzo del silicio. Infatti il silicio permette una maggiore densità dell’energia nelle celle sia nello specifico sia in fatto di volume.