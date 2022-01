Lavoro, servono impiegati, magazzinieri, cuochi, operai: le offerte

Le offerte di lavoro da aziende di Perugia, Bastia, Torgiano, Marsciano, Gubbio e a Foligno

Lavoro, servono addetti al banco gastronomia e macelleria, alla contabilità, alla logistica e all’imbottigliamento e al confezionamento di un prodotto, ma anche impiegato amministrativo contabile, cuoco e magazziniere. Sono i profili richiesti da varie attività imprenditoriali che operano nel territorio perugino, in particolare nel capoluogo, a Bastia, Torgiano, Marsciano, Gubbio e a Foligno. Ad occuparsi della ricerca e selezione dei candidati è l’agenzia di lavoro interinale “Somministrazione lavoro srl” di Perugia.

Gli annunci di lavoro sono rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e alle persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Le offerte di lavoro

Queste le offerte di lavoro:

Un addetto alla contabilità full time per importante studio di consulenza di Perugia. Sono richiesti orientamento al cliente e buone capacità relazionali, esperienza pregressa nella mansione all’interno di studi professionali di almeno 4 anni, ottima conoscenza della contabilità generale e capacità di problem solving. Si offrono inserimento immediato con inquadramento contrattuale in base all’esperienza maturata, prospettive di crescita professionale all’interno di un importante studio del territorio e formazione continua;

Un impiegato amministrativo contabile per importante azienda di Marsciano operante nel settore edile. I requisiti sono possesso di diploma o laurea breve in indirizzo economico, esperienza nella mansione minima e motivazione e proattività. Si offre inserimento diretto in azienda;

Un cuoco con esperienza pregressa minima nella mansione, flessibile, serio e motivato, per azienda di Gubbio operante nel settore della ristorazione;

Un addetto al banco gastronomia full time, con esperienza minima nella mansione e disponibilità a lavorare nel weekend, per azienda di Bastia Umbra operante nel settore alimentare. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda;

Un addetto al banco macelleria conesperienza pregressa nella mansione di almeno un anno, per attività di Perugia operante nel settore alimentare. Inquadramento in base all’esperienza pregressa;

Un addetto alla linea di imbottigliamento e confezionamento prodotto con patentinomuletto, attestato Haccp in corso di validazione e conoscenza di apparati elettronici di macchine, per importante azienda di Torgiano operante nel settore vitivinicolo. Si offre contratto a tempo determinato con successiva possibilità di trasformazione a tempo indeterminato;

Un addetto al magazzino con competenze nell’elaborazione di fatture e bolle, esperienza nella mansione di un anno e disponibilità da subito, per azienda di Foligno operante nel settore industria. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda;

Un addetto alla logistica full time con diploma tecnico, proattività e motivazione, buone capacità organizzative e flessibilità, per azienda di Torgiano operante nel settore autotrasporti logistica. Inquadramento in base all’esperienza.

I contatti per candidarsi

Chi è interessato può contattare l’agenzia al numero 075.9486092, sulla pagina di Facebook Somministrazione lavoro srl o su quella di LinkedIn, oppure può consultare il sito web www.somministrazionelavoro.com.