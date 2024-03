Lavoro in Umbria, Arpal bandisce due concorsi e cerca 18 diplomati: come partecipare - Tuttoggi.info

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro dell’Umbria ha pubblicato 2 bandi per la copertura di 18 posti a tempo pieno e indeterminato

Nello specifico si cercano 12 unità di personale non dirigenziale con inquadramento nel profilo di “Operatore del mercato del lavoro” (OML) – CCNL Comparto Funzioni Locali – Area Istruttori; 6 unità di personale non dirigenziale con inquadramento nel profilo di “Istruttore amministrativo contabile” (IAC) – CCNL Comparto Funzioni Locali –Area Istruttori. Nel primo caso 4 posti sono riservati ai volontari delle Forze Armate e 1 posto è riservato a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, mentre nel secondo caso c’è un posto riservato a volontari delle forze armate.



Gli interessati al concorso – che come requisito specifico di partecipazione il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, oltre ai requisiti solitamente richiesti per i concorsi pubblici (tra cui maggiore età e pieno godimento dei diritti civili e politici) – dovranno presentare specifica domanda di ammissione, esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, compilando il format di candidatura accedendo al sito https://www.inpa.gov.it/. Come viene specificato è necessaria la registrazione. La successiva compilazione e l’invio on-line della domanda, devono essere completate entro e non oltre le ore 23:59 del 25 marzo.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo email: personale@arpalumbria.it, oppure via Pec a servizio1@pec.arpalumbria.it-