Lavoro, i posti a Todi e Marsciano

Ogni 10 residenti a Todi che nel corso del 2017 hanno cessato l’attività lavorativa, negli stessi 12 mesi ne sono stati assunti 9. Un “indice di sostituzione” (che appunto indica quante assunzioni sono state fatte ogni 100 cessazioni) che pone Todi al 18esimo posto nella classifica dei comuni umbri al di sopra dei 3mila abitanti elaborata da Mediacom043 sulla base dei dati ufficiali forniti dall’Osservatorio del mercato del lavoro della Regione Umbria.

In risultato, quello di Todi, che dunque non appare così negativo alla luce di quanto fatto dalla media degli altri comuni umbri, nonostante nel corso del 2017 il saldo tra assunzioni e cessazioni risulti negativo, con 20 posti di lavoro persi. Le assunzioni nel corso dell’ultimo anno sono state 2.192, ma le cessazioni nello stesso periodo hanno raggiunto quota 2.212.

L’altro grande comune della Media Valle del Tevere, Marsciano, si colloca invece in fondo alla classifica, al settultimo posto. Qui l’indice di sostituzione si ferma a quota 94,6. Con il saldo tra nuove assunzioni e cessazioni che segna un pesante meno 119. Le cessazioni sono state infatti nell’ordine di quelle registrate a Todi (esattamente 2.207), ma le assunzioni si sono fermate a 2.088.

Saldo positivo invece a Deruta (dove tra 851 assunzioni e 847 cessazioni si sono creati 4 nuovi posti di lavoro, con un indice di sostituzione positivo, a quota 100,5.

Bene anche Acquasparta, che si colloca appena sopra a Todi, con un indice di sostituzione di 99,2, ma un saldo negativo di 4 unità lavorative (478 le assunzioni e 482 le cessazioni). Saldo leggermente più negativo a Massa Martana, dove si sono persi 7 posti di lavoro (531 assunzioni e 538 cessazioni). Collazzone perde invece, in 12 mesi, 16 unità occupazionali (871 assunzioni e 887 cessazioni).

