Lavoro, Aboca cerca 74 dipendenti per la sede di Pistrino - Tuttoggi

Si assumono inoltre, per l’area delle coltivazioni, anche trattoristi, addetti alle attività agricole manuali e addetti all’essicazione delle erbe in Val di Chiana e in Valtiberina, tra Toscana e Umbria.

L’azienda è anche alla ricerca di profili specializzati come periti tecnici, manutentori, meccanici ed elettronici: per tali figure, se provenienti da fuori regione, verrà valutata la possibilità di fornire alloggio per i primi 6 mesi.

Inoltre, Aboca è alla ricerca costante di numerose figure professionali in vari ambiti: profili tecnico scientifici, ricercatori, figure con competenze economico-finanziarie, agenti commerciali. L’azienda, attualmente presente in 26 Paesi tramite filiali e distributori, impiega più di 1.500 persone, di cui circa 1.300 in Italia.