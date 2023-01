Lavori sulla rete Rfi, da sabato chiusi due passaggi a livello a P. S. Giovanni

Messa in sicurezza della linea ferroviaria, le vie alternative per i passaggi di via Volumnia e via Tiberina Sud

Da sabato chiusi due passaggi a livello a Ponte San Giovanni per lavori, da parte della Regione Umbria e di RFI, finalizzati ad incrementare la capacità di servizio e la sicurezza della tratta ferroviaria Ponte San Giovanni – Terni, ferma da anni.

I lavori comporteranno la chiusura, dal 28 gennaio, di due passaggi a livello (via Manzoni-via Volumnia e lungo strada Tiberina Sud), in previsione della quale vennero realizzati la nuova rotatoria Scandellari e il nuovo sottopasso di via Giacomo Brodolini, aperti al transito nel 2017.