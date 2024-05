Lavori sulla rete idrica, intero pomeriggio senz'acqua nel Comune di Scheggia e Pascelupo - Tuttoggi.info

Umbra Acque al lavoro per ridurre le perdite, giovedì 30 maggio rubinetti a secco in tante vie e località del Comune dalla 14.30 alle 19

Nell’ambito del progetto di riduzione delle perdite idriche, finanziato con fondi Pnrr, giovedì 30 maggio Umbra Acque dovrà effettuare necessari interventi agli impianti e alle reti di distribuzione del Comune di Scheggia e Pascelupo.

Nello specifico dalle ore 14.30 alle ore 19 verrà quindi sospesa l’erogazione d’acqua nelle seguenti vie e località:

Frazione Ponte Calcara

Largo IV Novembre

Largo Scarinci

Località Belvedere

Località Casella

Località Fontemaggio

Località Forcalupara

Località Monte Calvario,

Località Monte Fiume

Località Poggio Molino

Località Tre Fossi

Piazza Luceoli

Strada Statale 298

Strada Statale 3

Strada Statale 360 Arceviese

Via Alessandro Manzoni

Via Camagioretto

Via Campo Sportivo

Via Canepine

Via Dei Giardini

Via Della Pace

Via Dell’arco

Via Delle Case Alte

Via Delle Scuole

Via Delle Vigne

Via Dell’industria

Via Del Poggetto

Via Del Rimbocco

Via Di Gubbio

Via Flaminia

Via Giacomo Leopardi

Via Giovanni Pascoli

Via Giovanni XXIII

Via Giuseppe Garibaldi

Via Giuseppe Mazzini

Via Giuseppe Serafini

Via Goffredo Mameli

Via Guglielmo Marconi

Via Martiri Della Resistenza

Via Masaccio

Via Monte Pianelle

Via Ponte Calcara

Via Risorgimento

Via Roma

Via Santa Monica

Via Sentino

Via Tommaso Nardi

Via Tre Fossi

Via Trieste

Via Vital D’angelo

Vocabolo Serra

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata

da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve

tempo per eliminare l’inconveniente. Umbra Acque resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445