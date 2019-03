Lavori sulla E45, domani e giovedì chiuso svincolo “Città di Castello Sud”

Il Coordinamento Territoriale Centro-Area Compartimentale Umbria dell’Anas ha comunicato al Comune tifernate che lo svincolo della E45 “Città di Castello Sud” di Santa Lucia sarà chiuso al traffico, in ingresso e in uscita, mercoledì 20 e giovedì 21 marzo, per consentire l’effettuazione di lavori di ripristino della pavimentazione stradale. L’intervento riguarderà il tratto compreso tra il raccordo e la strada regionale 3 bis Tiberina.

