Lavori in house, a Terni 300.000 euro per l'acquisto di mezzi necessari - Tuttoggi.info

“Con i soli voti dei consiglieri di Alternativa Popolare è passata in seduta congiunta di I e III commissione la proposta di delibera per l’acquisto di mezzi d’opera, necessari per l’esecuzione di lavori in-house”.

Ad annunciarlo l’assessore alle Manutenzioni del Comune di Terni, Mascia Aniello.



“Uno dei principali obiettivi di questa Amministrazione è la massima re-internalizzazione di prestazioni e servizi: è facilmente intuibile come tali operazioni, in una gestione manageriale comunale di lungo termine, non solo consentano significativi risparmi economici, ma soprattutto giochino un ruolo fondamentale in termini di efficienza e rapidità di intervento. L’assunzione di quattro operatori polifunzionali, fortemente voluta dal sindaco Bandecchi, aveva d’altronde già messo in luce tutti i vantaggi della gestione diretta delle manutenzioni del patrimonio comunale. E adesso un ulteriore salto di qualità”.

Aniello: “Le risorse finanziarie per l’acquisto dei mezzi derivano da residui inutilizzati di mutui degli anni passati“

“Infatti, per alzare ancora gli standard di intervento, è importante munire la squadra di mezzi utili ad approntare iniziative di varia natura, dalle manutenzioni sui fabbricati alle operazioni sul manto stradale. Si tratta di azioni finalizzate a dare un respiro molto lungo alle modeste risorse pubbliche disponibili, innescando anche un forte effetto-leva rispetto alle tante misure effimere portate tipicamente avanti da molte Amministrazioni pubbliche: così non guardiamo semplicemente a un immediato ritorno di immagine, ma costruiamo una programmazione seria e duratura, che aggredisca alla radice i problemi cronici della città, senza fermarci alle noiose diagnosi di sempre”, aggiunge l’assessore.

“Le risorse finanziarie per l’acquisto dei mezzi, che ammontano a 313.000 euro, derivano da residui inutilizzati di mutui degli anni passati, risorse riemerse grazie all’analisi tecnica dell’assessore Michela Bordoni e dei nostri Uffici. Somme di cui Giunte e Consigli precedenti non avevano nemmeno contezza: quindi non si ricorre affatto a nuovo indebitamento, né si opera sul corrente, con un efficientamento generale, sia manutentivo che finanziario”.