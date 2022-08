Lavori in corso Cavour per danni alla rete idrica, così cambia la viabilità

– dal 23 al 26 agosto, dalle ore 7 alle ore 19 : divieto di transito e divieto di sosta permanente con rimozione ambo i lati in Corso Cavour, nel tratto compreso fra via Marconi e Borgo XX Giugno. In deroga al divieto di transito, i veicoli di soccorso e quelli dei residenti sono autorizzati a circolare in Corso Cavour, nel tratto compreso fra via Marconi e Borgo XX Giugno e in tutte le traverse laterali che intersecano il tracciato, in senso unico alternato di marcia disciplinato da idonea segnaletica e personale della società richiedente.

Rifacimento dell’asfalto

Per consentire poi i lavori di ripristino del manto stradale in Corso Cavour, tra via Marconi e Borgo XX Giugno, incluso il tratto interessato dalla sostituzione della condotta, dalle ore 8 del 29 agosto alle ore 14 del 3 settembre :

divieto di transito a tutte le categorie di veicoli, nel tratto compreso fra via Marconi e Borgo XX Giugno, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori; divieto di sosta permanente con rimozione ambo i lati in Corso Cavour, nel tratto compreso fra via Marconi e Borgo XX Giugno; in deroga al provvedimento di cui al punto 1), sono autorizzati a circolare i veicoli di soccorso e i veicoli dei residenti in Corso Cavour, nel tratto compreso fra via Marconi e Borgo XX Giugno e in tutte le traverse laterali che intersecano il tracciato; i veicoli di cui al precedente punto 3) potranno circolare in senso unico alternato di marcia, disciplinato da idonea segnaletica e personale della società richiedente/ditta esecutrice, nei tratti liberi dall’esecuzione progressiva dei lavori; obbligo per la società richiedente/ditta esecutrice di apporre idonea segnaletica indicante i provvedimenti di cui ai punti precedenti con 48 ore di anticipo rispetto all’inizio dell’occupazione in tutte le vie che portano al tratto interdetto. I suddetti provvedimenti entreranno in vigore con l’esposizione dei segnali.